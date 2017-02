Rechazan amparo por participación de familiares

La Justicia rechazó un amparo para suspender la aplicación del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que habilitó a familiares de funcionarios a ingresar al blanqueo de capitales, pero aún no resolvió si la medida del Ejecutivo es constitucional.

En su momento, el propio presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas porteño, Humberto Bertazza, había salido a defender el DNU.

La resolución fue dictada por el juez en lo Contencioso Administrativo Federal Ernesto Marinelli, quien no hizo lugar al planteo formulado por el diputado nacional Felipe Solá.

El pronunciamiento no hizo lugar a la medida cautelar para suspender preventivamente el decreto que modificó la ley dictada por el Congreso Nacional que había fijado la prohibición del ingreso de familiares de funcionarios acceder al blanqueo.

El magistrado no se expidió sobre lo que se denomina el "la cuestión de fondo", que es la constitucionalidad o no del cuestionado decreto, y aclaró que en breve tomará una medida al respecto.

"Acceder al dictado de la cautelar intentada, importaría anticipar juicio de mérito y, además, se estaría dejando vacío de contenido al proceso", aseguró el juez.