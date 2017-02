Provincias se suman a la presión de los docentes y piden por la paritaria federal

La negociación salarial docente empezó a convertirse en un gran dolor de cabeza para el Gobierno nacional. A las amenazas de los gremios docentes, que ayer oficializaron que sin la convocatoria a la paritaria federal no iniciarán las clases, se sumó la presión de un grupo mayoritario de provincias que insistió en el reclamo de fondos para financiar el aumento a los maestros y advirtió que sin una referencia nacional será imposible articular un parámetro salarial uniforme en los distritos, situación que –alertaron– profundizará el escenario de conflicto en la actividad.



El ministro de Educación, Esteban Bullrich, fue el encargado de recepcionar la advertencia provincial en el marco de la reunión del Consejo Federal que culminó ayer en Mendoza tras dos días de deliberaciones. El rechazo a la decisión de la administración macrista de suspender la paritaria federal fue mayoritario e incluyó a los ministros de Educación de Chaco, San Luis, La Pampa, Catamarca, Santa Cruz, Santiago del Estero, a los que se sumaron sus pares de Santa Fe, Tucumán, La Rioja, Misiones y Formosa. "Cerca de 20 titulares de las carteras educativas provinciales planteamos a Bullrich que el Estado nacional es el responsable indelegable de la educación, no sólo por cuestiones pedagógicas, sino también financieras; en varios de sus artículos, la Ley de Educación Nacional, desarrolla la idea de que la Nación debe garantizar el financiamiento del sistema educativo", explicó el ministro de Educación chaqueño, Daniel Farías, sobre el reclamo de las provincias. E ironizó: "Leyendo los diarios esta mañana te pones a pensar en que si hay dinero para financiar las deudas de una empresa privada también debiera haber para financiar a las provincias y su educación", en alusión a las denuncias por la condonación de una millonaria deuda de la empresa Correo Argentino, cuando le pertenecía al Grupo Macri.



En línea similar, su par de Santa Fe, Claudia Balagué, criticó la suspensión de la paritaria federal al afirmar que "esta vez, la Nación ha dejado solas a las provincias para negociar el aumento salarial". La provincia que administra Miguel Lifschitz iniciará formalmente hoy las negociaciones con los gremios del sector.

La posición del Ejecutivo nacional fue respaldada, a su vez, por seis distritos, encabezados por Buenos Aires, Córdoba y Mendoza, que durante la reunión con Bullrich no plantearon reparos a discutir la suba docente sin una referencia federal.



En paralelo y con el contundente apoyo de la conducción de la CGT y la CTA de Hugo Yasky, los cinco gremios docentes nacionales (Ctera, UDA, Sadop; CEA y Amet) profundizaron ayer su amenaza de que no iniciarán las clases sin la convocatoria a la paritaria federal. Y avanzaron en la definición de un plan de lucha que contempla un paro nacional de 48 horas para el 6 y 7 de marzo y una movilización a la sede del Ministerio de Educación. "Pedimos la convocatoria a la paritaria nacional y si ese llamado no se produce, no iniciaremos las clases", indicó la titular de Ctera, Sonia Alesso, mientras su par de UDA, Sergio Romero, reclamó la renuncia de Bullrich al sostener que el funcionario "le hace un daño tremendo a todo el sistema educativo".