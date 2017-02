Precios transparentes: se frenaron las bajas y siguen las dudas de comerciantes

A casi un mes de la implementación del plan "Precios Transparentes", las bajas de precios encontraron un piso. Los comercios que decidieron reducir los valores de los productos por pago contado por el "blanqueo" del costo de financiamiento lo hicieron durante los primeros días y ya no se perciben modificaciones importantes, de acuerdo al último informe de la consultora Elypsis.



Al 20 de febrero, el porcentaje de bienes durables que mostró una reducción de precio al contado alcanzó 59% –un punto más que en la revisión de la semana anterior–, con disminuciones promedio que rondaron el 8%, precisó la consultora que dirige Eduardo Levy Yeyati.



De acuerdo con el informe, mientras que el 59% de los productos revelados mostró una baja de precios respecto del 24 de enero –día del anuncio–, se registraron subas en 15% de ellos, en torno a un 7% promedio.





Las principales bajas se observaron los dos días posteriores a la implementación de la medida, el 1º de febrero. Respecto del día anterior, el 13% de los productos mostraron reducciones, en tanto que 20% lo hizo el jueves 2. A su vez, las subas fueron de 4,7% y 5,9%, respectivamente. "La mayor parte de las bajas ya se observaron a los pocos días de la implementación de la medida", aseveró el economista de Elypsis, Gabriel Zelpo.



Las principales bajas se observaron en las grandes cadenas de electrodomésticos, que hasta la semana pasada habían reducido los precios al contado en el 87% de sus productos y aumentaron sólo el 8%.



A su vez, las cadenas chicas observaron contracciones en el 45% de su oferta y subas del 27%, mientras que en los supermercados y tiendas no especializadas, las bajas alcanzaron sólo al 26% de los productos y las alzas, al 14%, sintetizó el informe de Elypsis, realizado en base a una muestra de precios online de 12.000 productos para los segmentos de bienes durables en 42 cadenas de todo el país.



Por productos, la mayoría de las bajas se observaron en impresoras, con 88% de los bienes, y una reducción del 17% promedio en sus precios, seguido de lavavajillas, con el 72% de los productos y una baja del 9%; sistemas de audio, con 69% y 10% promedio, y aires acondicionados con 65% y 14% promedio.



Pese a estas rebajas detectadas en electrodomésticos, no ocurrió lo mismo en otros rubros, como la indumentaria.





En este sector, la mayoría de los comerciantes mantuvo el precio vigente al 31 de enero como valor de "contado" –equivale a efectivo, tarjeta de débito y 1 pago con crédito– y luego le recargan la financiación. Aunque durante el comienzo de la implementación hubo ciertas dudas respecto de la vigencia de los planes oficiales Ahora 12 y Ahora 18, muchos comercios lo ofrecen, aunque con recargos de 10% y 15%, respectivamente.





El Costo Financiero Total (CFT) de ambos planes es de 27,89% y 30,30%, que siguen resultando mucho más bajos que un plan de financiación normal a esos plazos.

Reuniones y quejas

Ante los reclamos de muchos comerciantes sobre la implementación de la medida, desde la Secretaría de Comercio comenzaron a mantener la semana pasada reuniones técnicas aclaratorias de la norma. Incluso, se realizó un seminario conjunto con la Cámara Argentina de Comercio (CAC) con esta finalidad.Sucede que las grandes tiendas poseen personal financiero especializado para hacer los números y comunicar los coeficientes según cada caso, pero no ocurre lo mismo con los pequeños.En ese seminario, algunos comerciantes plantearon la poca colaboración que existe por parte de las tarjetas para pasarles la información pertinente. Es por eso que muchos desistieron de participar del Ahora 12 o Ahora 18 momentáneamente.