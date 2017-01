Por turismo se van cada vez más dólares y los viajes siguen en alza

El déficit de la cuenta del turismo internacional "persiste elevado" pese a la eliminación del cepo cambiario a fines de 2015, advirtió la consultora Ecolatina, y prevé que "los viajes de los argentinos al exterior seguirían creciendo en 2017".

El primer objetivo del gobierno de Mauricio Macri fue normalizar el mercado cambiario para apuntalar la oferta de dólares y alentar la llegada de inversiones. Así, la oferta de divisas que se había resentido en la época del cepo, "creció considerablemente a lo largo del 2016", señaló. Sin embargo, Ecolatina destacó que "pese a los avances en este frente (eliminación de las restricciones a la compra de dólares y la devaluación), el año pasado no se registraron mejoras significativas sobre el resultado de la cuenta de turismo internacional".

El informe indicó en base a los datos del Mercado Único Libre de Cambios (MULC) del Banco Central (BCRA) que "la diferencia entre los dólares gastados por los extranjeros en el país y las erogaciones de los argentinos en el exterior arrojó un déficit de u$s 7660 millones durante 2016.

Al respecto, precisó que esa cifra implica una reducción de 9% comparado con el déficit de u$s 8400 millones registrado en 2015.