Parrilli: “No voy a obstaculizar acciones de la justicia”

Tras conocerse el pedido de detención que realizó el fiscal federal contra el ex titular de la AFI, Oscar Parrilli, el ex funcionario aseguró que no obstaculizará "ninguna acción de la justicia", en tanto que apuntó contra el ex espía Antonio "Jaime" Stiuso.

"No voy a obstaculizar ninguna acción de la justicia, aunque lo quisiera, tampoco tengo el poder para hacerlo", sostuvo Parrilli durante una conferencia de prensa en la Cámara de Diputados, la cual había sido convocada por el bloque del FpV-PJ antes de conocerse el pedido de detención y tenía como tema principal la filtración de escuchas de conversaciones telefónicas entre el ex funcionario y Cristina Kirchner.

En tanto, apuntó contra Stiuso y la actuales autoridades de la AFI, a quienes acusó de "operar a full como en las peores épocas".

"Están los servicios de inteligencia operando a full como en las peores épocas. Stiuso está detrás de todo esto, (Marijuan) es uno de los hombres que responden a él, esto me lo dijo él (Stiuso)‘, subrayó el exfuncionario nacional.

#Ahora Parrilli: "Seguramente tengan muchas más cosas que las usarán para extorsionar. Ese es el país que estamos viviendo". pic.twitter.com/j5tSXaKl0i — Diputados FpV-PJ (@DiputadosFPV_pj) 7 de febrero de 2017

Parrilli sostuvo que Marijuan "está actuando por pedido de Stiuso después de que suceden los hechos", al referirse a la apelación que hizo el fiscal federal sobre la decisión del juez Ariel Lijo, que lo procesó pero sin prisión preventiva.

"Ni me voy a fugar, ni voy a entorpecer", resaltó el exjefe de la inteligencia nacional.

Al ser consultado sobre si cree que puede ir preso, afirmó: ‘En esta Argentina es capaz de pasar cualquier cosa, pero no le tengo miedo a nada‘.

El fiscal federal Guillermo Marijuan pidió esta tarde al juez federal Ariel Lijo que dicte la prisión preventiva de Parrilli, luego de que el magistrado procesara al exfuncionario pero sin ordenar su detención.

Tras el fallo de este lunes a través del cual Lijo procesó sin prisión preventiva a Parrilli, Marijuan apeló esa decisión y pidió que el exjefe de la inteligencia nacional vaya preso, algo que ahora deberá decidir la Cámara Federal.

Se trata de la causa en la que se investiga el supuesto encubrimiento de Parrilli al exprófugo Ibar Pérez Corradi, que estaba acusado por el triple crimen de General Rodríguez.