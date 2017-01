El ex jefe de la AFI, Oscar Parrilli, apuntó contra el presidente Mauricio Macri y el ex espía Antonio Stiuso por la difusión del audio en el que hablaba con la ex presidenta Cristina Kirchner de causas "armadas", al tiempo que advirtió de un "escenario de espionaje político".

Parrilli aseguró que va "a pedir una investigación" para saber "cómo trascendió esta conversación" y denunció además que "a esta altura, creo que muchos teléfonos relacionados con la ex presidenta están siendo escuchados para hacer espionaje".

"Que la gente entienda que acá hay un espionaje clarito y hoy tenemos la duda de que no solo estén pinchando nuestros teléfonos sino el de cualquier otro. Para la seguridad de la democracia le vamos a exigir al Presidente que esto se aclare. Es gravísimo", sostuvo el ex director de la AFI en declaraciones al canal América TV.

Para el ex jefe de los espías, Stiuso era "un cuatro de copas" y consideró que quien "está atrás" de la difusión de las escuchas "es Macri". "Siendo jefe de Gobierno armó una estructura ilegal de escuchas, en la que espió hasta a familiares. Eso está probado, hay una causa", recordó Parrilli, en referencia al expediente en el que el actual Presidente fue sobreseído. "La política para ellos es eso: espiar, extorsionar y hacer negocios", agregó.

Parrilli cuestionó los procedimientos con los que se hicieron las escuchas: "Mientras yo hablaba había alguien de la SIDE escuchádome. Eso lo hacen en los secuestros extorsivos, cuando tienen que ir siguiendo a la víctima".