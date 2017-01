Para Gobierno, Trump respetará acuerdo con Argentina por limones y carnes

El ministro de Agroindustria Ricardo Buryaile se mostró confiado en que no habrá problemas con el ingreso de limones y carnes aprobado durante la gestión de Barack Obama: "Yo creo que nada de eso va a suceder porque se cumplieron tanto los pasos sanitarios como políticos", remarcó. ç

El funcionario dijo que hay que analizar si las medidas económicas anunciadas por Trump respecto a su relación con otros mercados del mundo son "una amenaza o una oportunidad" para la Argentina y recordó que el comercio de productos nacionales "es tremendamente bajo, de alrededor de u$s 1000 millones".

"Estados unidos es el primer importador y el primer exportador mundial de alimentos. En caso de limones y carnes argentinos, se han cumplido todos los pasos que consagra la ley de los Estados Unidos (para el ingreso). Es cierto que hubo una volubtad política de los gobiernos de Obama y Macri, pero yo creo que está aprobado el procedimiento de entrada", subrayó Buryaile en diálogo con Radio Con Vos.

Por su parte, el embajador argentino en Washington, Martín Lousteau, aseguró hoy que la relación comercial de la Argentina con Estados Unidos no sufrirá un impacto negativo "inmediato" con la asunción de Donald Trump, pero habrá que ver cómo sus medidas impactan en la economía mundial.

En su análisis, Lousteau subrayó: "Yo estoy convencido que no hay un impacto directo para la Argentina. Sí indirecto, en la medida que las políticas (de Trump) afecten la economía del mundo: si hay menos comercio, si bajan el precio de los commodities, si sube la tasa de interés y el dólar se fortalece".

En ese marco, el embajador en Estados Unidos advirtió que en ese caso podría haber "problemas" para la Argentina porque el país "depende todavía en gran medida del fisco, de los ingresos por retenciones (a las exportaciones) y que además necesita financiarse porque todavía tiene un déficit muy grande".

Sin embargo, Losteau diferenció que "Argentina tiene una agenda inicial menos negativa con Estados Unidos, comparado con otros países de América Latina" y recordó que no comparte fronteras, que los inmigrantes argentinos no son numerosos ni tienen estatus económico muy bajo; que no hay tratado de libre comercio y que el porcentaje de intercambio es "mínimo".

"En la (relación) bilateral inmediata no veo mucho impacto. Hay que ver después qué pasa con el mundo. Pero no veo una agenda negativa", dijo en diálogo con Radio 10.