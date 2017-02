Pan: marcha atrás con la suba anunciada

Panaderos de la provincia de Buenos Aires descartaron enfáticamente que el precio del kilo de pan aumente en torno a 15% y se ubique cerca de $ 50 en el área metropolitana, a pesar de que la semana pasada habían pronosticado ese ajuste.

"De ninguna manera aumenta el pan hoy (por ayer). No vemos ningún aumento, pero sí estamos preocupados por un problema más candente: la competencia desleal. Aconsejamos a los asociados no aumentar los precios", sostuvo el presidente de la Federación Industrial Panaderil bonaerense, Emilio Majori, en declaraciones radiales. El dirigente explicó que "si el pan se encarece, la brecha (con las panaderías clandestinas) se incrementa. Hay ‘plan clandestino’, al margen de a ley, que no paga ningún impuesto. Ese es nuestro principal problema", aseguró Majori.