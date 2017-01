Otra renuncia en el Gobierno: se fue el segundo de Lemus en Salud

"El recambio ministerial terminó". Aquella frase que circuló en Casa Rosada la semana pasada sigue teniendo validez. Aunque los movimientos en las segundas líneas se profundizaron, y ayer la víctima terminó siendo Néstor Pérez Baliño, formalmente secretario de Promoción, Programas Sanitarios y Salud Comunitaria del Ministerio de Salud, pero en el día a día el segundo del ministro Jorge Lemus. El ex funcionario dejó su cargo luego de que se oficializara el desdoblamiento de su repartición, pero continuará en la cartera en carácter de asesor. Mientras, Macri recibió en Olivos a Lemus, señalado en las últimas semanas como uno de los ministros cuestionados, con quien dialogaron sobre problemáticas de la agenda de salud, como el dengue.



Por la mañana, se supo que la renuncia de Pérez Baliño fue comunicada mediante el decreto 22/2017 publicado en el Boletín Oficial, con la firma del presidente Macri y del ministro Lemus. "Agradécese al funcionario renunciante los valiosos servicios prestados en el desempeño de su cargo", indicó el artículo segundo. Médico cardiólogo egresado de la UBA, Pérez Baliño había sido designado en el puesto en diciembre de 2015, aunque anteriormente ya había ocupado otros cargos en la cartera sanitaria de la Ciudad y de la Nación.



El funcionario saliente explicó en declaraciones a radio El Mundo que su repartición "tenía el 70% del presupuesto de Salud", pero las autoridades decidieron "generar dos unidades más pequeñas, con dos secretarios" y describió que "por eso, yo pasaré a un rol de asesoría dentro del Ministerio".



Además, destacó que la ejecución presupuestaria de 2016 del Ministerio oscilará entre el 95 y 98%".



Fuentes del medio consideraron la salida de Pérez Baliño como "la no noticia", ya que "si bien fue anunciada ayer, ya se había definido entre septiembre y octubre", cuando la secretaría de Pérez Baliño fue dividida en dos estructuras. Además, detallaron que la reunión entre Macri y Lemus fue de "seguimiento de gestión" y que ya estaba prevista desde mediados de diciembre, por lo cual la renuncia de Pérez Baliño no fue el eje de la charla, que giró principalmente en torno a las medidas para controlar el dengue, zika y la fiebre chikungunya, y las tareas desarrolladas y previstas para evitar estas enfermedades. En un comunicado, el Ministerio de Salud destacó también que las autoridades que asistieron al encuentro realizaron una presentación de las acciones que se llevan adelante desde la Superintendencia de Servicios de Salud. Fue una de las varias reuniones de seguimiento que Macri mantuvo con equipos ministeriales ayer, en el regreso de sus vacaciones.



En relación a la decisión de PAMI de excluir de la distribución de medicamentos gratuitos a afiliados que, entre otros puntos, tengan prepaga o cobren más que el equivalente a un haber y medio mensual ($ 8491), desde Salud se desligan por completo.



"Son áreas totalmente diferentes, independientes, y es una decisión que no depende del Ministerio", expresaron en el sector.



La salida de Pérez Baliño se suma a la de funcionarios políticos y técnicos de carrera que fueron apartados o decidieron dar un paso al costado en el equipo de Lemus: Daniel Bosich fue reemplazado en la subsecretaría de Coordinación Administrativa en noviembre por Cecilia Loccisano -esposa del ministro de Trabajo Jorge Triaca-, y Marina Kosacoff renunció a la subsecretaría de Prevención y Control de Riesgos.



En los últimos meses, además, se confirmó la salida de Alfonso Prat-Gay del extinto Ministerio de Hacienda y Finanzas, que fue reemplazado por Nicolás Dujovne -al frente de Hacienda- y Luis Caputo -en Finanzas-; mientras que Carlos Foradori renunció como secretario de Relaciones Exteriores y Culto y en su lugar asumió Pedro Villagra Delgado. Por otra parte Isela Costantini renunció a la presidencia de Aerolíneas Argentinas, dependiente del Ministerio de Transporte, y fue reemplaza da por Mario Dell’ Acqua.