Otra condena a Milagro Sala: debe pagar una multa y será inhabilitada

La jefa de la organización social Tupac Amaru, Milagro Sala fue condenada ayer a una multa máxima de $ 3780, inhabilitación especial para formar parte de personas jurídicas y demás asociaciones civiles, sociales culturales y deportivas que requieran autorización provincial para funcionar por tres años y tres meses desde que quede firme la sentencia. Fue la segunda condena en dos días, en este caso en el juicio contravencional por el campamento que la organización mantuvo durante 52 días frente a la Casa de Gobierno de Jujuy. El miércoles la habían condenado por el escrache a dirigentes radicales, entre ellos el actual mandatario Gerardo Morales.

La Tupac Amaru fue condenada a pagar la misma multa y se ordena la clausura de la sede de la calle Alvear por tres meses desde que quede firme la sentencia.

Sala dijo: "No estoy de acuerdo con esta pena están criminalizando la protesta. No me arrepiento de nada porque a los negros les devolví la dignidad y la autoestima".

La dirigente fue acusada de "ocupación del espacio público, alteración del orden y obstrucción del tránsito vehicular y peatonal".

"No fui yo sola. No sé por qué estoy acá yo sola", aseveró ante el juez antes de escuchar la sentencia, y agregó: "El acampe no fue una locura de Milagro Sala contra Gerardo Morales, se acordó en asamblea".

Sala dijo que la decisión de realizar el campamento se tomó en una asamblea de varias organizaciones sociales, acusó al gobernador Morales de "sentar en el banquillo de los acusados" sólo a los dirigentes de la Tupac Amaru y sostuvo que en la provincia "están criminalizando la protesta".

"No creo en la justicia jujeña, ya que me tiene hace un año detenida injustamente", sostuvo. La Tupac Amaru "está siendo injustamente juzgada", advirtió.