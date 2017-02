Milani declara en Tucumán por la desaparición de Ledo

El ex jefe kirchnerista del Ejército César Milani deberá presentarse hoy ante la justicia federal de Tucumán para declarar por la desaparición del soldado riojano Alberto Agapito Ledo, ocurrida en 1976.

Milani tendrá que comparecer en San Miguel de Tucumán a las 10 en el juzgado federal de Fernando Poviña, quien aceptó al Estado nacional como querellante, luego de una solicitud realizada por la Secretaría de Derechos Humanos que conduce Claudio Avruj. La causa tiene 15 cuerpos y atravesó un dilatado camino lleno de planteos y diligencias judiciales de los fiscales, las querellas y las defensas de Milani y de otro ex militar acusado por el hecho, el ex capitán Esteban Sanguinetti, procesado y con prisión domiciliaria por este caso y listo para ir a juicio oral.

Según fuentes del caso, para la hora en que Milani fue citado se programó una movilización de familiares de Ledo y organizaciones de derechos humanos de La Rioja, Tucumán y Santiago del Estero frente a los tribunales tucumanos.