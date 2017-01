"Milagro Sala lideró un fraude por $ 720 millones"

El lunes 16 se cumplirá un año de la detención de Milagro Sala en Jujuy. En ese lapso la líder social referente de la organización Tupac Amaru recibió innumerables apoyos, así como también múltiples cuestionamientos vinculados a la decena de causas judiciales que existen en su contra. La más trascendente es la que investiga si cometió los delitos de defraudación y asociación ilícita y por la que se encuentra detenida ante la posibilidad de que pudiera entorpecer el avance de la investigación. Querellante en esa causa y promotor de la que indaga sobre el presunto desmanejo de los fondos destinados a la construcción de viviendas, el fiscal anticorrupción jujeño Joaquín Millón Quintana charló con El Cronista sobre la situación judicial de Sala.

–¿Considera que es justo que Milagro Sala esté presa?

–El juez fundó su decisión de mantener la prisión preventiva siguiendo los estándares internacionales, incluso después de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidiera su liberación. Sala ha desafiado sistemáticamente las instituciones democráticas, por lo cual creo razonable que si está libre pueda llegar a obstaculizar un proceso en su contra.

–¿Jujuy se volvería ingobernable si Sala queda en libertad?

–No lo sé, y no creo que ese tipo de análisis lo tenga en cuenta el juez para dictar la prisión preventiva. Sí considero probable que, estando en libertad, Sala puede atentar contra los testigos que declaren o los funcionarios que la investigan.

–¿Es exagerada la condena en suspenso de tres años contra Sala por el escrache a Gerardo Morales en 2009?

–En términos generales fue un caso más de los muchos en los que que se denunció a Sala como violenta. Y la palabra escrache es muy genérica, demasiado laxo su uso. No fue que pusieron pancartas, sino que les tiraron sillas a los funcionarios presentes y destruyeron el lugar donde estaban por hablar.

–Usted forma parte de las causas en las que se la investiga por corrupción contra Sala. ¿En qué situación están?

–En la causa en la que desde la Oficina Anticorrupción denunciamos irregularidades en el uso de los fondos para construir viviendas, el fiscal Gustavo Araya confirmó lo que nosotros argumentamos en la investigación preliminar. Son 1800 causas que no se construyeron y otras 500 que se encuentran en distintos grados de ejecución. Medido en valores históricos, es un fraude de $ 720 millones, pero con fecha de marzo de 2016, al Gobierno le costaría $ 1200 millones hacerlas de nuevo.

–¿Cuál es el estado de las casas que sí se construyeron?

–Muchas no tenían cloacas y otros servicios públicos, por lo que se consideran inconclusas. Algunas, incluso, tenían mayor tamaño del que figuraba y los peritos coinciden en que hay un gran número que tienen una gran deficiencia constructiva y deberán ser demolidas.

–Y en el expediente en el que se investiga si hubo asociación ilícita, ¿cómo es el panorama?

–Somos querellantes en esa causa, que investiga una operatoria que involucraba a dirigentes de la Tupac Amaru por el cobro de cheques de manera irregularidad. Se trata de un fraude estimado en $ 29 millones, se estima que parte de ese dinero se destinó a fines clientelares y Sala es sindicada como la jefa de dicha asociación ilícita.

–¿Cuál es el rol del kirchnerismo en los expedientes vinculados a maniobras de corrupción?

–No bien comenzamos a trabajar con la causa de la obra pública denunciamos a José López, que en ese momento no estaba detenido, y a De Vido. López fue imputado y se investiga el envío de los fondos desde antes de diciembre de 2015.

–¿Cristina Fernández de Kirchner puede ser afectada por esta investigación?

–No está sindicada, ni imputada, pero la diputada Mabel Balconte, cercana a Sala, sostuvo en su momento que existía una cadena de retorno hacia Buenos Aires. Se solicitó información a Olivos para saber si existieron reuniones entre Milagro y Cristina, pero la respuesta fue que la ex presidenta decidía qué visitas se asentaban y cuáles no. Hoy no veo posibilidades de reflotar ese tema.