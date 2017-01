Manteros aceptaron los $ 11.700 de CAME y levantaron corte

Los vendedores ambulantes desalojados levantaron ayer el bloqueo que mantenían desde el martes en la avenida Pueyrredón, luego de aceptar la propuesta del Gobierno porteño que prevé un incentivo de

$ 11.700 por dos meses y un curso de capacitación, ambos beneficios solventados por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

En conferencia de prensa, el presidente de la gremial empresaria, Osvaldo Cornide, confirmó que su organización aportará los fondos destinados a los vendedores desplazados.

"Hemos decidido por primera vez en la historia hacer este aporte porque consideramos que era una decisión necesaria para coronar una acción eficaz en la solución del conflicto", sostuvo Cornide, en el diálogo con la prensa al que se sumaron los ministros porteños de Medioambiente y Espacio Público, Eduardo Macchiavelli, y de Modernización, Andrés Freire. "CAME tiene una larga trayectoria, por lo que tiene recursos genuinos para afrontar estas necesidades", precisó Cornide.

El líder gremial empresarial recordó que la vental legal creció un 40% en el centro comercial a cielo abierto de la calle Avellaneda desde que se desplazó la venta ilegal de las veredas de esa arteria, y estimó que en el barrio de Balvanera puede ocurrir "una cosa similar".

Por su parte, Macchiavelli precisó que más de 680 trabajadores informales iniciaron el trámite para inscribirse en los cursos ofrecidos por CAME y puntualizó que el censo de los manteros continuará hasta hoy. Por su parte, Freire precisó que la oferta de formación se extenderá 60 días, de lunes a viernes, en módulos de cuatro horas, y advirtió que "no es una opción volver al espacio público a operar ilegalmente".

Sobre los vendedores africanos, que alegan imposibilidlades para registrarse en el sistema formal, Macchiavelli respondió: "Todo aquel que quiera ejercer de manera legal va a tener la posibilidad. Quien no haya terminado su trámite de residencia, recibirá ayuda. Eso no debería ser un impedimento para que ingresen al sistema formal".