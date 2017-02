En una conferencia de prensa que estuvo cargada de autocrítica a decisiones de gobierno tomadas en los últimos meses, el presidente Mauricio Macri afirmó ayer que dio la orden de anular la resolución por la cual se cambiaba el método de cálculo del aumento de los haberes a los jubilados.

"Todavía la resolución no fue publicada en el Boletín Oficial, ya lo verán mañana (por hoy), pero se liquidará como siempre", dijo, y agregó: "El equipo técnico dijo que se está aplicando mal la ley, se trata de un tecnicismo matemático". En la tarde-noche del miércoles, la ANSeS, que encabeza Emilio Basavilbaso, había cambiado la fórmula por la cual se determinan los incrementos de las jubilaciones y pensiones dos veces al año reduciendo el porcentaje, lo que generó críticas desde sectores de la oposición y un fuerte replanteo interno que derivó en que a primera hora de ayer el jefe de Gabinete Marcos Peña reconociera que se iba a revisar la decisión y que se iba a llevar el tema al Congreso, que deberá debatir sobre de qué manera se modificará la ley de movilidad jubilatoria.

Macri admitió "errores" por parte del Poder Ejecutivo y agregó que "lo importante es no persistir". "Soy falible. Si me equivoco doy un paso atrás y me corrijo", sostuvo, aludiendo también al polémico acuerdo sellado con Correo Argentino S.A. (ver página 5). Y en lo que pareció una referencia a la situación de Basavilbaso y del ministro de Comunicaciones Oscar Aguad, aseguró: "No tenemos previsto ningún cambio por ahora. Estoy muy orgulloso del equipo que tenemos".

El cambio sobre la marcha respecto al aumento de jubilados causó en la mesa chica del Gobierno mayor molestia que el tema Correo Argentino, que vincularon más a la condición de año electoral de 2017. El tema escaló en la opinión pública y generó muchos cuestionamientos desde adentro del Frente Cambiemos, con la diputada Elisa Carrió a la cabeza. Tener que llevar el tema al Congreso, como planteó Peña, implica debatir en el caldeado ámbito legislativo sobre un punto que no estaba instalado en la agenda de posibles conflictos, una ley que desde su creación en 2009, más allá de algunas diferencias puntuales, tuvo un alto grado de consenso.

Macri resaltó que durante sus 14 meses al frente del Gobierno, a partir de la sancionada ley de reparación histórica, "más de un millón de jubilados cobran lo que siempre debieron haber cobrado". Y reveló que, "la segunda buena noticia" en materia previsional es que "el índice de aumento de marzo es casi cuatro puntos por encima de la inflación del segundo semestre de 2016", por lo que "los ingresos de los jubilados están comenzando a tomar valor". El cálculo que hizo el Presidente fue que la nueva suba a los jubilados será, como mínimo, de 12,65%, mientras que la inflación semestral 2016 fue de 8,8%.

Ante la prensa, Macri también destacó la sanción de la ley de reforma de ART que pone fin a un "comportamiento mafioso alrededor de la industria del juicio laboral", en un sistema que "terminaba condenando a muchos argentinos a trabajar en negro o no trabajar". Además, defendió los aumentos de luz al destacar que "este verano los cortes fueron menos de la mitad que el año pasado" y previó para fin de año, una inflación "por debajo del 20%".