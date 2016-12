El presidente Mauricio Macri calificó hoy como "fundamental" la reapertura de la denuncia que el fallecido fiscal Alberto Nisman había efectuado contra la ex presidenta Cristina Fernández por presunto encubrimiento de los iraníes acusados por el atentado a la AMIA, y aseguró que "se ha dado un gran paso" en la búsqueda de la verdad.

"Me cayó bien porque todo lo que contribuya a que lleguemos a la verdad en todos los aspectos de lo que nos ha pasado, de los que nos pasa y nos pasará, es fundamental. Creo que se ha dado un gran paso", resaltó.

En declaraciones a radio Nihuil de Mendoza, el mandatario destacó además el "coraje" de los jueces Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, dos de los tres integrantes de la Cámara Federal de Casación Penal, ya que, afirmó, "han tenido muchísima presión" para que no se investigara.

En ese marco, apuntó a "otros jueces de Casación y especialmente a Justicia Legítima" como impulsores de frenar la investigación de la denuncia presentada por Nisman cinco días antes de aparecer muerto en su departamento de Puerto Madero.

"La verdad que ese coraje es una ratificación de este rumbo nuevo que ha tomado la Argentina. Los argentinos queremos saber la verdad, porque la magnitud de una persona y de un pueblo se ve en la capacidad de aceptar la verdad. No necesitamos que nos traten como gente inferior a la que hay que ocultarle la verdad", subrayó.

"Escondiendo la mugre abajo de la alfombra, la mugre no desaparece. Ya lo sabemos desde muy chiquitos, ya lo decían nuestras abuelas", concluyó Macri. Ayer, la Cámara Federal de Casación Penal ordenó reabrir la investigación impulsada por Nisman contra la ex presidenta Cristina Fernández y el ex canciller Héctor Timerman por encubrimiento de los iraníes acusados por el atentado a la AMIA, que en 1994 mató a 85 personas.