Lousteau no quiere ser ministro y confirmó que ECO competirá en la Ciudad

El embajador argentino en EE.UU., Martín Lousteau, aseguró que no le "interesa" ser ministro de Economía y ratificó que ECO, la alianza política porteña que lidera, "participará en las elecciones" legislativas de este año, en las que deslizó la posibilidad de ser candidato a "diputado o legislador".

"ECO participará en las elecciones. El objetivo es transformar la Ciudad y cómo construiremos ese camino surgirá del consenso colectivo. Puedo dejar Washington, ser diputado o legislador", dijo en una entrevista que publica hoy el diario La Nación.

Sostuvo que "la discusión hoy es cuán importante es un buen desempeño electoral versus desde qué lugar cada candidato de ECO se fortalece para que le sirva a un fin último: modificar la realidad en la Ciudad".

Lousteau evitó así confirmar si será candidato este año en la capital federal, donde en 2015 perdió por escaso margen en el balotaje con el actual jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, pero volvió a insistir en que su coalición competirá en los comicios de medio término.

"No me interesa ser ministro de Economía, como tampoco me veo algún día como Presidente, aunque me pidan que no lo diga", sentenció.

"No me interesa un cargo si no puedo transformar cosas. En la Ciudad eso se puede hacer desde arriba. A nivel nacional, no", insistió Lousteau, para quien "sólo tiene sentido participar y contribuir a que se genere un mandato de cambio real en el país".

El embajador en Estados Unidos y ex ministro de Economía (2007-2008) dijo que su ideología es "más social demócrata" y sostuvo que el PRO, del que ECO es oposición en la ciudad de Buenos Aires, "está más a la derecha".

"Creo que la política es el arte de administrar los espacios públicos que compartimos, que no son sólo plazas y parques, sino también la educación y salud públicas. En el ideal de sociedad al que aspiro, esos espacios son privilegiados.

Y eso no pasa en la Ciudad. La visión en la Nación es distinta, porque Cambiemos tiene más voces", analizó. Consideró que "los presidentes pueden hacer eso sólo si convocan a hacerlo. Y todavía está por verse si Cambiemos es, realmente, Cambiemos".

Lousteau evaluó que "cuanto más plural sea Cambiemos, más le aportará al país" y que lograr el pluralismo en esa coalición "sería un legado revolucionario si al finalizar su gobierno el Presidente lograra consolidar a la coalición como un frente con distintas líneas internas que logró una alternancia con el peronismo".