Los gobernadores aceptaron discutir sus paritarias a cambio de más fondos

Se definió que no haya definiciones. Al menos una global. Los gobernadores del Grupo Savoy, junto a sus pares del oficialismo que al final aceptaron el convite, acordaron ayer que cada provincia se haga cargo de su propio aumento docente, aceptando el fin del piso de las paritarias que fijaba cada año la Nación.

A cambio, los mandatarios "dialoguistas", con sus pares de Cambiemos como portavoces, reclamarán a la Casa Rosada una "actualización" del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid) y del compensador para solventar aumentos en sintonía con la inflación del 18% pronosticada por el Gobierno.

Unos 16 mandatarios se reunieron ayer en el Consejo Federal de Inversiones (CFI), que supo cobijar a la Liga de Gobernadores en el caótico 2001, luego reprogramar la cita prevista originalmente en el hotel Savoy por temor a una protesta docente. El objetivo era acordar una estrategia común ante la negociación salarial de cara al ciclo lectivo 2017. Asistieron los peronistas Juan Manuel Urtubey (Salta) y Domingo Peppo (Chaco), y los de Cambiemos como María Eugenia Vidal (Buenos Aires), Ricardo Colombi (Corrientes) y Gerardo Morales (Jujuy), además del cordobés Juan Schiaretti. También subieron al piso 7 el socialista Miguel Lifschitz (Santa Fe); Alberto Weretilneck (Rio Negro), Omar Gutiérrez (Neuquén), Rosana Bertone (Tierra del Fuego), Sergio Casas (La Rioja), Lucía Corpacci (Catamarca) y Juan Manzur (Tucumán) y el vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, en representación de Horacio Rodríguez Larreta.

"Nos encontramos frente al hecho de que no hay paritarias entre el Estado nacional y el gremio nacional, y eso hace que los gobernadores vayamos a negociar como corresponde con parámetros comunes", explicó Schiaretti. Al ser consultado respecto de la posibilidad de que los distritos busquen acordar paritarias en torno al 18%, el cordobés consideró "imprudente decir de dónde vamos a arrancar". No obstante, en la mesa se barajó esa cifra, si bien se determinó que cada distrito fije un aumento dependiendo de su propio presupuesto.

El salteño Urtubey, más tarde, opinó: "Tenemos que discutir tres variables: Inflación, recaudación provincial y fuentes de financiamiento. Es imposible establecer un número común para todas las provincias dadas sus propias características y realidades".

Por su parte, Bordet hizo hincapié en el reclamo de "actualización" del fondo compensador educativo y de infraestructura escolar, al advertir que "tienen que seguir existiendo los recursos que Nación transfiere para algunas provincias". "Nos interesa que nuestros docentes tengan un salario acorde a las expectativas y pautas inflacionarias, y en este sentido la coincidencia es general, y cada provincia fijará los acuerdos paritarios que realice de acuerdo a sus previsiones presupuestarias", completó.

Vidal habría sido la elegida, según fuentes de la reunión, para llevar la propuesta al ministro de Interior, Rogelio Frigerio. Es más, el funcionario iniciaría la semana que viene una ronda de reuniones con los mandatarios antes de recibir, el 14, el Día de los Enamorados, a los ministros de Economía provinciales para discutir una nueva coparticipación federal.

Entre la heterogénea concurrencia a la cumbre no se sumó el siempre disidente Alberto Rodíguez Saá. Desde San Luis rechazó la iniciativa al sostener que la negociación paritaria docente no puede encararse "fuera de la ley de paritaria nacional". "El problema no es discutir el techo o el piso de un aumento salarial, sino contemplar la recesión económica, la inflación, el desempleo y el hambre", sostuvo en un comunicado el puntano