Las ventas minoristas cayeron 7% durante 2016, según CAME

Se fue un año magro para la economía, y con él, se espera, también los datos negativos sobre la marcha de la actividad. Uno de los primeros informes finales de 2016 lo entregó ayer la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), que observó que las ventas minoristas se desplomaron 5,4% interanual en diciembre y promediaron una baja en los comercios del 7% durante todo 2016.



Así, se cumplieron doce meses seguidos en caída y la expectativa se orienta al efecto estadística: en la comparación con cada uno de los meses del año anterior, 2017 debería mostrar cifras positivas.

CAME identificó a "la pérdida de poder adquisitivo de las familias" y "la alta tasa de inflación" como factores que redujeron la demanda interna, pero aclaró que el consumo de diciembre último fue "mejor de lo esperado, superó las expectativas de los empresarios del sector y redujo la tasa de declive".



Aunque las perspectivas de los comerciantes eran malas, la entidad observó que las ventas superaron los pronósticos y trajeron, como negativo, que "muchos negocios se quedaron sin stock de mercaderías".



La entidad que preside Osvaldo Cornide consideró que el público "aprovechó las ofertas y las posibilidades de financiamiento que ofreció el mercado".



Con los números finales, Electrodomésticos y Electrónicos fue el rubro con peor performance de 2016: caída de 15,8% interanual en diciembre y de 14,1% en todo el año.



Las ventas de productos de Juguetería y Librería fueron las únicas que crecieron en diciembre en relación al mismo mes del año anterior: 1,1%, que no alcanzó para compensar la pérdida de 5,5% en todo 2016. La pronta llegada de los Reyes Magos promete impulsar este rubro, ya que esta semana "suele ser muy activa", según CAME.