"Las elecciones no están ganadas", dijo Cano

El titular del Plan Belgrano, el radical José Cano, afirmó ayer que las elecciones legislativas "no están ganadas" por el gobierno de Mauricio Macri, aunque confió en que el oficialismo va a "obtener un buen resultado", a pesar de que "no" subestima, dijo, el desempeño que pueda tener el Frente para la Victoria.

"De ninguna manera las elecciones están ganadas, las elecciones se ganan cuando se cuentan los votos. No subestimo al Frente para la Victoria", enfatizó Cano. En tanto, uno de los asistentes a la cumbre de la UCR en la cordobesa Villa Giardino, afirmó que "el desafío del radicalismo es consolidar Cambiemos y trabajar para fortalecer al gobierno", con el objetivo de que en los comicios de octubre tengan "la posibilidad de tener un mayor número de representación parlamentaria".

"Soy optimista de que vamos a obtener un buen resultado electoral, pero de ninguna manera plantear un esquema de que las elecciones están ganadas", señaló el dirigente radical en declaraciones a Radio con Vos. Para Cano, el radicalismo "no hace seguidismo" de las decisiones que toma la administración de Mauricio Macri, ya que "tuvo una influencia decisiva en el Gobierno".

"Cuando hay diferencias se las plantea en el ámbito que corresponde, que son las mesas de trabajo que tiene el espacio. El radicalismo tiene espacios de representación que no son menores en Cambiemos", agregó. Y en ese marco, aclaró: "Cambiemos no era un frente electoral que se unía para ganar una elección, sino que tenemos el compromiso de consolidarlo como espacio político, más allá de las pertenencias partidarias que obviamente son importantes".

Esa fue una de las conclusiones del encuentro en el que la UCR llamó a "profundizar la coalición parlamentaria" en Cambiemos, para de esa manera "arribar a una exitosa coalición de Gobierno", después del debate que se extendió durante dos jornadas. "El 2017 nos brinda la oportunidad histórica de consolidar el cambio", reza el documento final.