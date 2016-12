La primera baja de un Gabinete que se mantuvo poco más de un año sin modificar su plantel

Si Alfonso Prat-Gay hubiera dejado su cargo el 11 de febrero de 2017, la presidencia de Mauricio Macri podría jactarse de ser, desde el regreso a la democracia en 1983, la que más tiempo mantuvo la formación original de su Gabinete completo. A sólo 46 días quedó la gestión de Cambiemos de igualar ese peculiar récord que corresponde al mandato de Néstor Kirchner entre 2003 y 2007. Fueron exactamente 14 meses los que el gobierno del santacruceño estuvo sin cambios, hasta que el 24 de julio de 2004 le pidió la renuncia al entonces ministro de Justicia Gustavo Béliz, luego de que éste realizara explosivas declaraciones contra miembros de la SIDE, entre ellos Jaime Stiuso.

La salida de Prat-Gay es la primera entre los 20 ministros que conformaron hasta ayer el Gabinete que lidera Marcos Peña. Esa cifra sí representa un récord para el macrismo, que incluso la superará, ya que con el desdoblamiento de Finanzas y Hacienda pasará a tener 21 ministerios, número inédito en la historia argentina. Antes del 10 de diciembre de 2015, en la presidencia de Cristina Fernández, los ministerios eran 16.

La primera presidencia de CFK tuvo rápidos movimientos en los ministerios. El primero en dejar el cargo, cuatro meses y medio después de asumirlo, fue el entonces ministro de Economía Martín Lousteau. El jefe de Gabinete durante todo el mandato de Néstor Kirchner, Alberto Fernández, fue el siguiente: renunció el 23 de julio de 2008, siete meses y 13 días después de que Cristina comenzará su primer período presidencial.

Hasta 2011, la ex presidenta cambió otros dos jefes de Gabinete (Sergio Massa y Aníbal Fernández), un ministro de Economía (Carlos Fernández), otro de Educación (Juan Carlos Tedesco), un canciller (Jorge Taiana), a la ministra de Defensa Nilda Garré; a la de Salud, Graciela Ocaña, y promovió a Julián Domínguez desde Agricultura a la Cámara de Diputados y a Amado Boudou desde Economía a la Vicepresidencia de la Nación.

De 2011 a 2015 los que dejaron sus ministerios fueron los ex jefes de Gabinete Juan Manuel Abal Medina (2013) y Jorge Capitanich (2015); el ex ministro de Defensa Arturo Puricelli (2013), el ex ministro de Economía Hernán Lorenzino (2013), el ex jefe de Salud Juan Manzur (2015) y el ex Agricultura Norberto Yahuar (2013).

De 2003 a 2007, Kirchner también movió a sus ministros. Además de Béliz, primero en dejar el cargo, se fueron el ex canciller Rafael Bielsa (2005); los ex ministros de Economía Roberto Lavagna (2005) y Felisa Miceli (2007); el ex titular de Justicia Horacio Rosatti (2005) y Juan Carlos Nadalich, quien fue ministro de Desarrollo ocho meses entre 2005 y 2006 durante una licencia de Alicia Kirchner, electa senadora.

Durante el mandato de Fernando De la Rúa, de 1999 a 2001, los primeros cambios se dieron el 5 y 6 de octubre de 2000, cuando se fueron el vicepresidente Carlos "Chacho" Álvarez, el ex jefe de Gabinete Rodolfo Terragno, el ex Infraestructura Nicolás Gallo y el ex ministro de Justicia Ricardo Gil Lavedra. En el menemismo, el primero en salir fue el ex ministro de Economía Miguel Ángel Roig, que duró seis días en julio de 1989. En el segundo mandato de Carlos Menem, Jorge Rodríguez estuvo apenas ocho meses como ministro de Educación, entre 1995 y 1996. Por su parte, en la presidencia de Raúl Alfonsín, de 1983 a 1989, la primera salida fue la de Antonio Mucci, ministro de Trabajo cuatro meses y medio, hasta abril de 1984.