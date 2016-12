La oposición ve un giro del Gobierno hacia un

El Frente Renovador afirmó hoy que la salida de Alfonso Prat-Gay del ministerio de Hacienda y Finanzas era “previsible” porque el gobierno de Mauricio Macri “busca un ajuste más ortodoxo y las internas empiezan a aflorar”.

“Creemos que esta renuncia es previsible y los métodos también porque el gobierno buscaba un ajuste más ortodoxo y las internas empiezan a aflorar”, indicaron a DyN cerca de Sergio Massa.

En tanto, los voceros advirtieron que el flamante ministro de Hacienda Nicolás Dujovne “hará el ajuste económico” y afirmaron que “la división de los ministerios preocupa porque nadie queda responsable de la política económica.

El presidente Mauricio Macri le pidió la renuncia al ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, a poco más de un año de gestión, y decidió dividir la cartera en dos y nombrar a Nicolás Dujovne (Hacienda) y Luís Caputo (Finanzas).

El diputado nacional por el FR Facundo Moyano afirmó en Twitter que “la salida del Ejecutivo de Alfonso Prat Gay es un hecho que preocupa”, ya que “aportaba otra visión a un Gobierno que parece encerrarse sobre sí mismo”.

“Esperamos que el gobierno nacional encuentre el rumbo económico por el bien de los argentinos, luego de que cerremos este primer año con 40 puntos de inflación y el incremento de la pobreza”, sentenciaron.

La salida del Ejecutivo de @alfonsopratgay es un hecho que preocupa. Aportaba otra visión a un Gobierno que parece encerrarse sobre sí mismo — Facundo Moyano (@Facundo_Moyano) 26 de diciembre de 2016

Graciela Camaño, una de las espadas del Frente Renovador en la Cámara de Diputados, criticó el desdoblamiento del Ministerio de Hacienda y Finanzas tras la salida de Prat Gay.

"Es el Gobierno que más ministerios ha creado (...) Argentina es un país pobre, y es imprescindible que el Gobierno encuentre el rumbo económico; nos llama la atención un gobierno con 23 Ministerios, no sé si lo hace más o menos eficiente, pero a un año de gestión advertimos que se siguen dividiendo y no me parece adecuado, me parece que habría que tener algún criterio distinto, pero es la potestad que tiene el Gobierno de tomar y despedir funcionarios”, dijo Camaño en diálogo con Radio Mitre.

La diputada nacional del GEN Margarita Stolbizer aseguró hoy que el gobierno nacional "no sabe cómo bajar la inflación sin recesión y eso no se resuelve con cambios de ministros".

Stolbizer apuntó contra la gestión del presidente Macri tras la salida de Prat Gay. "El gobierno no sabe cómo bajar la inflación sin recesión y sin reactivar la economía y eso no se resuelve con cambios de ministros", afirmó la diputada en diálogo con DyN.

El referente del Frente de Izquierda Nicolás del Caño señaló que desde ese sector político no esperan “ningún cambio en la orientación social del Gobierno de (Mauricio) Macri” con la salida del ahora ex ministro de Hacienda Alfonso Prat Gay. "Por el contrario, de la mano de los nuevos funcionarios designados solo podemos esperar una profundización de la política de endeudamiento y hasta nuevos acuerdos y mayor dependencia con el FMI y el capital financiero internacional”, aseguró Del Caño en un comunicado.

Fuente: agencias