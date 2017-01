La oposición sumó voces contra el DNU y estudia ir a la Justicia

La oposición sumó adhesiones ayer en contra del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) con que el presidente Mauricio Macri reformó la Ley de Aseguradoras del Riesgo del Trabajo (ART). La diputada del GEN, Margarita Stolbizer; el jefe del bloque del PJ-Frente para la Victoria (PJ-FpV), Héctor Recalde; la socialista Alicia Ciciliani y el presidente del PJ, José Luis Gioja, entre otros, se expresaron contra la medida, que tiene destino de judicialización. Y es que mientras los opositores analizan presentarse ante la Justicia, el Colegio Público de Abogados de la Ciudad ya trabaja en un amparo.



Estamos estudiando medidas judiciales", aseguró Recalde a El Cronista, mientras su bloque espera la reunión de la comisión bicameral de Trámite Legislativo, adonde junto al Frente Renovador se propone rechazar el DNU de Macri. Más veloz, el titular del Colegio Público de Abogados de la Ciudad, Jorge Rizzo, anticipó que esa institución pedirá "un amparo que haga cesar el DNU, porque no hay ni necesidad y urgencia", y que también planteará "la inconstitucionalidad de fondo" por "discriminatoria" porque "aparta a los abogados de la vía preliminar", lo que resulta "peligroso" porque "el trabajador no puede ser asesorado como tiene que ser y el abogado no puede trabajar". "Si un empresario no le compra un casco al trabajador y se le cae una viga en la cabeza, ¿dónde está la industria del juicio?", se preguntó.



Coincidió con la inconstitucionalidad del decreto la diputada y líder del GEN, Margarita Stolbizer, quien sostuvo que "eludir el debate parlamentario es doblemente grave". "El DNU que reforma la ley de riesgos del trabajo también es contrario al principio constitucional de igualdad ante la ley, discriminando a los trabajadores en su derecho de acceso a la justicia", consideró la diputada.



A su vez, Recalde advirtió que "si realmente" el Presidente "consideraba importante, trascendente y tenía razones de urgencia, tiene la facultad de citar a extraordinarias al Congreso para su tratamiento". "Es un Gobierno con un sesgo autoritario", se quejó. El diputado de su bloque y presidente de la bicameral, Marcos Cleri, enfatizó a su vez que "cada vez que Macri utiliza un DNU es para destruir derechos de los trabajadores".



La diputada del Movimiento Evita Lucila De Ponti coincidió en señalar la gravedad del hecho y advirtió que las decisiones del Ejecutivo "son ilegítimas y algunas repudiables".



También se quejó el salteño Pablo Kosiner (Bloque Justicialista). "En temas tan sensibles como los laborales y la política de turismo, el Gobierno tendría que haber convocado a sesiones extraordinarias", reclamó el diputado.