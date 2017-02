La inversión representa sólo 16% del PBI, el menor porcentaje de la región

La inversión en la Argentina representa un 16% del PBI, por debajo del promedio de la región, que alcanza el 17,2%, y este último número es sólo teniendo en cuenta la concretada por el sector privado. Así surge de una comparación con países de América latina, en la que sobresalen los porcentajes de Colombia y Perú, con un 26,3% entre inversión pública y privada, como porcentaje del producto medido a precios corrientes.



En la Argentina, datos privados dan cuenta que la inversión comenzó a repuntar, aunque de manera incipiente, en diciembre. Los números oficiales, al tercer trimestre del 2016, evidencian aún una caída, de 8,3% en comparación con igual período del año anterior, según la evolución del PBI publicada por el Indec.



El Estudio Broda encontró que, la inversión pública en la Argentina es similar al resto del porcentaje comprometido en la región, de en torno al 4%. En tanto, la privada equivale sólo al 12% del PBI, guarismo comparable al de Paraguay, donde es de 12,2%.



Para la consultora, lo que dificulta que la inversión empiece a traccionar al resto de la economía es que no están dadas las condiciones para gatillar mejoras significativas de productividad. Así, identificó algunos de los problemas, que enumeró como el mix de políticas que lleva a una sobrevaluación del peso; que no se ha avanzado mucho con medidas que ayuden a reducir costos (entienden desde Broda que debería haber una mayor flexibilidad laboral o desregular para eliminar los sobrecostos que existen en algunas actividades como consecuencia de la protección arancelaria); no se avanzó en bajar la elevada carga tributaria, situación que preocupa al ministro de Hacienda Nicolás Dujovne.



Consideran fundamental que se disminuya la incertidumbre "dando señales convincentes de que tiene la intención de bajar el déficit fiscal después de la elección de 2017"; una mejor infraestructura; y generar más ahorro doméstico.



La inversión, tenida en cuenta como componente del PBI, incluye la construcción, maquinaria y equipo, y equipo de transporte. Sólo el componente importado de este último rubro registró una evolución positiva (con una fuerte suba de 25,2% en el tercer trimestre, al compararlo con igual período de 2015). En cambio, el resto mostró caídas de entre 5,3% y 17,8%, que arrojaron como promedio el desplome de la inversión de 8,3% entre julio y septiembre del 2016 (teniendo en cuenta la variación interanual). De hecho, la expansión de sólo el componente importado del equipo de transporte terrestre evidencia el bajo nivel de la actividad industrial y, por ende, de la utilización de la capacidad instalada (UCI). Según registros del Indec, en diciembre la UCI fue de sólo 63,6%. Con este guarismo, en 2016 terminó con un promedio de 64,5%, la más baja desde 2002, cuando había sido de 55,7% (ya en 2003 se había recuperado hasta el 64,9%).



En el detalle, la mayor utilización de capacidad instalada se dio, durante el año pasado, en la refinación del petróleo con un 83,5%. Luego siguieron papel y cartón, con 82,4%; y productos del tabaco, con 76%.



De todas maneras, algunos indicadores, por ahora privados, tanto de la industria (ver pag. 2) como de la inversión empiezan a dar cuenta de un repunte. De acuerdo con el relevamiento que elaboran desde Orlando J. Ferreres y Asociados (OJF), en diciembre la inversión se expandió 11,4% en comparación con igual mes de 2015, medida en términos de volumen físico (descontando el efecto de los precios). Con este incremento, 2016 terminaría casi sin variación, con un mínimo aumento de 0,4%.



Desde OJF miden la inversión en precios constantes. Con ese registro, se posicionó en el 22,6% del PBI, lo que implica una mejora. Agregaron que valuado en dólares, en diciembre se invirtieron u$s 8498 millones, que implicó que se acumularan en todo 2016 u$s 88.587 millones.



"Debemos destacar que durante 2017 la dinámica de la política fiscal y la maduración de los proyectos de índole privada posibilitarán una recuperación de la inversión en construcción, que sumado a una coyuntura macroeconómica menos adversa resultará en un impulso para la inversión en general", vaticinaron desde OJF.