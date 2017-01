La estatal YPF reclama $ 340 millones por contrato de dólar futuro

La petrolera estatal YPF comenzó lo procesos formales para demandar al Mercado a Término de Rosario (Rofex) por un diferencia de $ 340 millones en la liquidación de operaciones de dólar futuro, con contratos rubricados en 2015 para liquidar en marzo de 2016; cuando la cotización oficial se disparó, y quedaron atrasados en lo que fue un perjuicio para el comprador.



Fuentes de la compañía confirmaron a El Cronista el inicio de la acción judicial, decisión que tomó a finales de 2016 el CEO de YPF, Ricardo Darré; y que ya se pasó por una primera etapa de audiencia de conciliación que no tuvo un resultado favorable.

La operatoria por la que ahora la petrolera estatal reclama judicialmente es la venta de dólar futuro que, a fin de frenar la suba del dólar, la administración de Cristina Kirchner decidiera en noviembre de 2015. Los contratos eran a marzo y mayo 2016 a $ 10 y, como todo el mercado preveía una devaluación mayor, los inversionistas entre los que estaba YPF, salieron en masa a comprar para cubrirse dde la depreciación del peso.

Mauricio Macri ganó las elecciones y el ahora ex ministro Alfonso Prat Gay no quiso pagar la factura y denunció a la ex presidenta Cristina Fernández y al ex titular del Banco Central Alejandro Vanoli, por el supuesto daño y amenazaron con el default de los contratos. En medio de esa crisis, el Rofex modificó los acuerdos y los llevó de $10 a $12, argumentando una situación de emergencia por la devaluación de diciembre-enero pasados. Ese cambio que le permiten los estatutos son los que ahora ahora muchos inversores cuestionan en la Justicia.



Cuando se conoció la decisión de YPF, que según explicó el sitio Punto Biz la patrocina el estudio Peyrano-Ravena & Asociados; llamó la atención tanto en círculos económicos como políticos ya que estaría cuestionando al propio Banco Central de Federico Sturzenegguer.



Tanto es así que Luis Herrera, ahora vicepresidente del Rofex, aseguró al portal Vío Rosario que "según entendemos la presentación de la petrolera también involucra al Banco Central, al que nosotros siempre apuntamos porque no estaba ajeno, la entidad se beneficiaba con nuestras medidas".



El dato no es menor, más si se tiene en cuenta que al estar involucrado el Banco Central , las demandas deberían pasar a la Justicia Federal y, desde el punto de vista político, que Darré, en el fondo, cuestiona la política adoptada por el BCRA que comanda Sturzenegger.