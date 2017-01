La Plata: hallan muerto en la cárcel a un excomisario detenido por corrupción

Uno de los excomisarios detenidos en la causa iniciada tras el hallazgo de sobres con dinero proveniente de presuntas coimas en la Jefatura Departamental La Plata fue hallado muerto hoy en la Unidad 9 de La Plata, y la Justicia dispuso la realización inmediata de la autopsia para determinar las causas del hecho, informaron fuentes policiales.

Se trata de Federico Máximo Jurado (45), quien antes de ser detenido se desempeñaba como jefe de la seccional 16 de La Plata, quien fue hallado muerto en la cama de su celda, según fuentes del Ministerio de Justicia bonaerense consultadas por Télam.

"Hasta que no tengamos los resultados de la autopsia que realizará Gendarmería, no se puede confirmar nada, pero al parecer fue muerte natural, el compañero de celda se enteró en el mismo momento. Era una persona que no tenía problemas con nadie dentro de la unidad", dijeron los voceros.

No obstante, el abogado de Jurado, Daniel Mazzocchini puso en duda que se haya tratado de una muerte natural: "Tenia 45 años, no tenia problemas cardíacos, siempre que suceden estas cosas dicen que es muerte natural ¿Cómo una persona que esta bien físicamente puede tener una muerte así", manifestó el letrado en declaraciones a Radio Continental.

El fiscal Marcelo Martini, a cargo de la causa, trabajaba esta mañana en la unidad penitenciaria ubicada en las calles 76 y 9 de La Plata, donde ordenó que la correspondiente autopsia la realicen peritos de Gendarmería Nacional, que retiraron el cuerpo del ex comisario en horas de la mañana.

Tras enterarse de la muerte, el abogado de Jurado se manifestó sorprendido por la "trágica noticia" y apuntó al fiscal y a la jueza de Garantías Marcela Garmendia por haber rechazado días atrás rechazó un habeas corpus presentado en favor del ex comisario, por considerar que la detención "se ejecutó sin notificar a los defensores y sin aguardar la firmeza de la decisión".

Para el abogado, los acusados deben esperar el proceso judicial en libertad hasta tanto o haya sentencia firme y consideró que este caso tiene "connnotación política".

"Cuando la Justicia se contamina con la política pasa lo que pasa, es lamentable", expresó.

Además, Mazzocchini cuestionó que sea ‘el mismo fiscal que lo metió preso el que esta haciendo la autopsia‘. ‘No lo puedo creer, es una noticia tremenda. A nosotros nos tienen en una sala mientras limpian la escena del crimen‘, denunció el abogado.

Jurado, ex comisario de la seccional de Villa Ponsati, estaba detenido en la causa en la que también están presos Darío Camerini; su segundo, Roberto Carballo, el ex secretario de la repartición, Walter Skramowskyj; el ex jefe de calle, Ariel Huck; y los comisarios Sebastián Cuenca, Raúl Frare, Sebastián Velázquez y Julio Sáenz.

Todos son investigados en el marco de una causa iniciada tras el hallazgo de sobres con dinero presuntamente ilegal en la Jefatura Departamental de La Plata.

Los nueve ex comisarios habían sido trasladados el pasado 7 de enero a distintas unidades penales de la provincia de Buenos Aires, imputados desde el 1 de abril de 2016, cuando se encontraron 36 sobres numerados que contenían en total 153.700 pesos en efectivo dentro de la sede de la Jefatura Departamental. Los investigadores sospechan que esa suma de dinero provenía de la recaudación ilegal vinculada con el juego, el narcotráfico y la prostitución.

La investigación se inició a partir de una denuncia anónima que advirtió al personal de Asuntos Internos que el jefe de la Departamental de Seguridad de la capital bonaerense recaudaba alrededor de 200.000 pesos de coimas por mes.

El fiscal Martini pidió el mes pasado a la Auditoría General de Asuntos Internos que también se investigue al jefe de la Policía bonaerense, comisario general Pablo Bressi, para determinar si conocía las maniobras ilícitas cometidas en la Departamental de la capital provincial.