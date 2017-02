La Justicia calcula que puede procesar sólo 1320 expedientes por mes de pagos a jubilados

Durante la feria judicial de enero se hicieron mejoras en el sistema informático del fuero de la Seguridad Social que procesa los expedientes de la reparación histórica a los jubilados, pero sigue arrojando fallas. Según una estimación que realizó la semana pasada, en las condiciones actuales sólo se puede procesar 1320 expedientes por mes, lo que aún queda muy lejos de los 120.000 que pretende ANSeS, que dirige Emilio Basavilbaso.



En tanto, todavía no fueron nombrados los 150 cargos adicionales que se aprobaron por presupuesto nacional, lo que constituye la otra traba para que el programa avance, ya que los empleados no quieren agregar esas tareas a la cantidad de expedientes físicos que ya manejan.



Las homologaciones de los expedientes judiciales son necesarias para que los jubilados que no son parte del procedimiento abreviado puedan cobrar las mejoras en sus haberes.



Hoy los diez juzgados de primera instancia de Seguridad Social tardan un promedio de 19 minutos en procesar un expediente, en la medida que el sistema no falle. En tanto, un secretario le dedica dos horas por día a la reparación histórica. Lo cual arroja 60 expedientes diarios en el fuero.



Al tomar los días hábiles del mes, implica que está en condiciones de homologar 1320 expedientes de reparación histórica.



Eso es así en los casos en que el programa funcionara bien. Pese a las mejoras realizadas en enero, el Lex 100 todavía se traba y arroja fallas, y los jueces pueden estar dos horas con un expediente. Es verdad que otro ahorro de tiempo vendrá de la firma digital masiva por parte de los jueces, que el fuero está probando. Pero esos tiempos no contemplan los casos en que se necesita vincular los expedientes electrónicos con los físicos: buscar los expedientes en un fuero que está colapsado, la regulación de honorarios, procesar los escritos que los abogados siguen presentando a pesar de que el trámite es electrónico, entre otroas cuestiones.



En el fuero de la Seguridad Social estiman que si cinco personas por juzgado dedicaran cinco horas por día a la reparación histórica podrían procesar 95 expedientes diarios. Lo que arrojaría 20.900 en todo el fuero por mes. Y sugiere que con el sistema en estado óptimo, podría expedirse unos 79.200 mensuales.

Nuevo presupuesto

El fuero pidió el año pasado nuevo personal para realizar las homologaciones, pero todavía no le fue asignado. Las primeras pruebas piloto arrancaron en diciembre, sin la capacitación, sin el personal y sin las computadoras suficientes y con huelgas y asambleas permanentes. De allí salieron las primeras diez homologaciones.Terminada la feria judicial de verano, sólo los jueces y secretarios procesan los expedientes de la reparación histórica, ya que el resto del personal quitó la colaboración a la espera de los nombramientos.El presupuesto nacional para el fuero este año es de $ 449,5 millones y contempla unos 650 cargos, lo que significa la creación de 152 empleos.Se prevé que los cargos nuevos se cubran ascendiendo a personal de carrera del fuero y se contrate a nuevo personal de una lista de aprobados en exámenes que se tomaron en los últimos años.Sin embargo, los nombramientos se demoran hasta que el Consejo de la Magistratura reciba del Ejecutivo la partida especial para hacer frente a esas remuneraciones y el nuevo administrador general, que asumió el jueves pasado, se ponga al tanto de su funciones para crear los cargos. Luego, la Corte Suprema de Juisticia debe habilitarlos.