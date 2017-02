La CGT pidió que no se haga del paro “un aprovechamiento político”

El secretario general de la CGT Héctor Daer pidió hoy que “no se haga un aprovechamiento político” de la movilización convocada por la central obrera para el 7 de marzo y advirtió que “el Gobierno no está cumpliendo los compromisos que había asumido”.



“Nosotros no queremos partidizar bajo ningún punto de visto la marcha. No va a haber ningún aprovechamiento político. No hay que desvirtuar las consignas y el planteo que tiene la movilización para llevarlo a ningún molino de tinte partidario”, afirmó Daer.



Además, explicó que “todos los que quieran venir a la marcha serán bienvenidos” ya que se trata de “una marcha de la CGT y una expresión plural de la inmensa mayoría de los trabajadores”.



“Si bien pedimos una rectificación de las políticas del gobierno, no queremos vincularlo a cuestiones partidarias”, destacó Daer en declaraciones a la radio La Red.

Además consideró una “pavada” pensar que con la movilización de la CGT se busca “desestabilizar” al gobierno de Mauricio Macri.



El sindicalista se expresó de esa forma al ser consultado sobre la convocatoria de la expresidenta Cristina Kirchner a que no la acompañen el 7 de marzo cuando deba declarar en los tribunales federales de Retiro, sino que se movilicen junto a la CGT.



Por otra parte, Daer volvió a apuntar contra el Gobierno nacional, al indicar que “los compromisos que se habían asumido no los están cumpliendo”.



Señaló que la central obrera muestra más “tensión” a partir de “la falta de respuesta” por parte del Gobierno nacional a los reclamos sindicales.