- En el 2016 el Banco Central se atribuyó casi en forma exclusiva el combate contra la inflación. ¿Qué va a hacer su ministerio?



-Nosotros tenemos un trabajo importante en términos de darle coherencia macroeconómica al programa. Hay decisiones en las que participamos que influyen sobre la inflación. En el largo plazo, menos déficit y más prudencia en el gasto. En el corto, podemos opinar sobre cómo distribuir el ritmo de normalización de algunos precios relativos. Esos ritmos tienen impactos fiscales y también sobre la inflación. Vamos a intentar colaborar con el BCRA en la lucha antiinflacionaria.



- ¿Va a pedir que el aumento de combustible se postergue?

- No. Hay un delicado balance entre todos los objetivos que tiene el Gobierno, que es normalizar precios relativos, combatir la inflación, cuidar a la gente. El año pasado los combustibles subieron menos que la depreciación del tipo de cambio y que la inflación.



- Los salarios también.

- Lo sabemos. Y también que la sociedad sufrió muchísimo el proceso de normalización macroeconómica de 2016 pero pensamos que que si no se hacía, los costos hubieran sido muchísimos más grandes. Creemos que se sentaron las bases para que la economía vuelva a crecer sobre bases sostenibles.



- ¿Le preocupa un dólar bajo por efecto del blanqueo?

- La Argentina tiene un tipo de cambio flotante. Va a tener momentos de tipo de cambio más bajo y otros más alto. Si algo puede hacer Hacienda por el tipo de cambio real de largo plazo es tener un déficit más bajo.

Me siento cómodo con este esquema cambiario. Nunca tuvimos un tipo de cambio flotante por un período de tiempo prolongado. Bajar la inflación con tipo de cambio flotante genera una dificultad mayor. Pero los países con metas de inflación han podido crecer más.



- ¿Cree que ya es un hecho la reactivación económica o habrá algún estímulo en la economía?

- Somos cautelosamente optimistas. Los últimos números que estamos viendo de noviembre y diciembre son mucho mejores que meses anteriores. Pensamos que está todo para tener un muy buen 2017.



- La agenda que plantea responde más a la agenda de Cambiemos en campaña...

- A Alfonso Prat-Gay le tocó la tarea titánica de normalizar cuestiones que eran atípicas: tipos de cambio múltiples, controles de capitales muy fuertes, el default de la deuda. La prioridad estuvo muy bien puesta en la normalización. Nuestra tarea es construir una épica de la normalidad y discutir cada uno de los ingresos y de los gastos, mirarlos en términos de eficiencia y equidad.