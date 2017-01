Incendios afectan 800.000 hectáreas en tres provincias

Los incendios forestales en el norte de Río Negro, La Pampa y el sudoeste de Buenos Aires arrasaron ya con 800.000 hectáreas. Para algunos productores, se debe a la extendida sequía, las altas temperaturas registradas desde la llegada del verano y las tormentas eléctricas.



"Los focos más grandes están en Villarino y Carmen de Patagones, donde se quemó casi todo. En Patagones hay incendios que arrancaron antes de las Fiestas y causaron muertes de hacienda. Es una zona semiárida, muy seca, con vientos de hasta 70 kilómetros por hora y donde caen muchos rayos. La situación es incontrolable", comentaron dirigentes rurales.



Alberto Orozco Echeverz dijo: "El último incendio en Pedro Luro cruzó el Río Colorado. Se quemaron campos completos". Los vecinos de la zona se quejaron de la poca repercusión que alcanzaron los incendios en los medios nacionales. Ezequiel Costantino Maldonado, docente de Victorica -al norte de La Pampa-, escribió el lunes en su muro de Facebook: "Ojalá que esto se termine pronto. ¿Y los medios nacionales? Pareciera que no están en conocimiento de lo que estamos pasando los pampeanos". Su actualización de estado tuvo casi 2500 reacciones.



Por su lado, la usuaria Ana Sol, de General Acha -al sur de la capital provincial-, responsabilizó del desastre ecológico al conflicto que La Pampa mantiene con Mendoza por la apropiación de la provincia cuyana del cauce del Río Atuel, ya que, según ella, no hay ríos para abastecer de agua a los bomberos y apagar el fuego. "Los incendios acá no salen en televisión, como los de Carlos Paz o Bariloche, porque no hay turismo. Los animales mueren todos los años y al resto del país no parece importarle", expresó.



Los productores agrícolas del sudoeste bonaerense reclamaron una política diferenciada en materia impositiva o crediticia para atenuar las dificultades climáticas que ofrece esta región semiárida y calificaron de "injusta" la decisión del gobierno de María Eugenia Vidal de aumentar el Inmobiliario Rural en la zona.



"Vamos a insistir con nuestro reclamo: queríamos que el decreto pasara a ser ley, por ello el ajuste parece injusto", consignó el presidente de la Sociedad Rural de Adolfo Alsina, Omar Tirolo, a DyN, respecto a la decisión de La Plata de recortar la excepción del pago del Inmobiliario Rural para la región de 70 a 35%.



Este reclamo fue potenciado por la dirigencia de Confederaciones de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) durante el fin de semana, hecho que llevó al ministro de Agroindustria provincial, Leonardo Sarquis, a invitar a Miguel de Velazco, titular de la entidad, a formalizar un encuentro con el objeto de establecer una "agenda común". Roberto Cittadini, de CARBAP, reconoció que la política para dar cumplimiento a la ley 13.647 para beneficiar al sudoeste bonaerense "brilla por su ausencia" hace 9 años.