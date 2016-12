Ganancias: según los expertos, gravar el dólar futuro traerá complicaciones legales

El ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, dijo hoy que en el nuevo proyecto de reforma del Impuesto a las Ganancias “está previsto el impuesto extraordinario por única vez a las operaciones especulativas del dólar futuro previas a la asunción de este gobierno”.

Aunque Economía aún no dio detalles sobre cómo sería este gravamen, (Cronista.com se comunicó con miembros del equipo de Prat-Gay y todavía no dieron precisiones), los tributaristas consultados aseguraron que la aplicación de este impuesto “extraordinario” se ofrece a la litigiosidad.

Según José Luis Ceteri, especialista en temas tributarios, “los impuestos no deben crearse en forma retroactiva”, aunque, con las dificultades de no contar con las especificaciones de cómo se implementará en este caso, y pensando en voz alta, el tributarista deslizó que pueden darse excepciones con los impuestos de liquidación anual, como Ganancias, donde la modificación de algunas deducciones, por ejemplo a mitad de año como ha ocurrido, adquieren necesariamente carácter retroactivo. “Sin embargo, este no sería el caso, ya que tal como presentaron hoy los ministros, estamos ante un nuevo impuesto y su aplicación con carácter retroactivo generará litigiosidad”.

Ceteri también se manifestó consciente de que la nueva norma podría apelar a distinguir entre el momento en que se estableció el contrato y el momento de su ejecución, ya que la ganancia obtenida se efectivizó este año, en un período fiscal que aún no finalizó. Ese, precisamente, será el argumento de los legisladores para quitarle carácter retroactivo, según pudo saber Cronista.com. Nicolás Massot, jefe de la bancada del PRO en Diputados, aseguró que si la ley se aprueba antes del 31 de diciembre, se tratará de Ganancias obtenidas dentro del período fiscal que está en curso, por lo cual, sostuvo, pueden quedar sujetas a modificaciones en el gravamen.

Massot también explicó que se aplicará un gravamen de 15% adicional al 35% que ya pagaron sobre las Ganancias, es decir que los que queden alcanzados por este cambio estarán pagando un 50% sobre la ganancia obtenida, aunque por única vez.

El argumento no convence, sin embargo, a los tributaristas. Alberto Mastandrea, socio de BDO Argentina, señaló a Cronista.com que, entre otras cosas, estamos ante un caso de “doble imposición”. Según el especialista, las personas físicas estaban ya alcanzadas por el impuesto a las ganancias y por eso pagaron el 35% por sobre las ganancias obtenidas y ahora deberán sumar este impuesto adicional.

“Hay que recordar que las personas físicas pagan Ganancias sólo por las operaciones habituales, con excepción de algunos pocos casos, como los contratos de derivados, que pagan aunque se trate de una única operación”, aclaró.

Mastandrea considera, además, que la jurisprudencia no ayudará al Congreso. “Cuando (el entonces ministro de Economía Domingo) Cavallo intentó, en abril de 2001, gravar con retroactividad a enero de ese año las Ganancias de personas físicas por la venta de acciones de empresas que no coticen en la Bolsa, se encontró con el escollo de la ley 25.414, que fue ratificada mediante dictamen N° 20 del Procurador en 2005. Allí se establece que, aunque el período fiscal no esté finalizado, las operaciones que se extinguen antes del establecimiento de la nueva ley no pueden ser alcanzadas por cambios impositivos. Estamos ante un caso de retroactividad impropia”, explicó.