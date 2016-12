Ganancias: gravarán dólar futuro y aplazan debate por la renta financiera

El ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, afirmó que en el nuevo proyecto de reforma del Impuesto a las Ganancias “está previsto el impuesto extraordinario por única vez a las operaciones especulativas del dólar futuro previas a la asunción de este gobierno”.

En una conferencia de prensa brindada en Casa Rosada, Prat-Gay aclaró que, sin embargo, "la discusión sobre (gravar) la renta financiera queda para más adelante, para cuando el Congreso empiece a trabajar en una reforma integral tributaria”.

“Son muchos los bloques que empatizan con la idea de gravar la renta financiera y en el gobierno también tenemos esa idea pero creemos que tenemos que hacerlo de manera muy cuidadosa para no estar afectando el ahorro y para no estar confiscando rentas, que en realidad no son rentas si no el mero paso de la inflación”, sostuvo.