Fuerte cruce en la Cámara baja por la agresión en Jujuy a una diputada

En medio gritos y acusaciones cruzadas, la Cámara de Diputados logró consensuar ayer una declaración para repudiar las agresiones que sufrió Mayra Mendoza por la Policía de Jujuy, cuando intentaba presenciar el juicio oral que en esa provincia afronta Milagro Sala. El texto tuvo el apoyo de todos los bloques, aun cuando Cambiemos y el PJ-Frente para la Victoria (PJ-FpV) se trenzaron en una fuerte discusión.



La declaración acordada, de apenas dos renglones, condena la agresión pero no señala responsables. Durante la sesión, los diputados del PJ-FpV responsabilizaron al gobierno nacional y al provincial por los hechos. "Si esto sigue así, en una próxima sesión es probable que tengamos que lamentar la muerte de un diputado nacional", advirtió el mendocino Guillermo Carmona, quien pidió cuestiones de privilegio contra el presidente Mauricio Macri y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.



La misionera Silvia Risko sumó al gobernador Gerardo Morales. "A nosotros nos tuvieron cortadas las rutas nacionales durante más de 30 días y a nadie se reprimió. Esta foto nos tiene que doler a todos. Es volver al pasado, les guste o no", sostuvo.



Los ánimos se fueron caldeando. El oficialismo había acordado que apoyaría la declaración pero no haría uso de la palabra, para no entorpecer la sanción de la reforma del Impuesto a las Ganancias (de lo que se informa aparte). Sin embargo, el jefe del interbloque Cambiemos, Mario Negri, habló. "Acá no hay dueños de los derechos humanos. Votaron la ley de autoamnistía con Ítalo Luder y vienen ahora a hablar de derechos humanos", le señaló al PJ-FpV, que lo abucheó durante todo su discurso.



Fue Graciela Camaño (Frente Renovador) quien calmó las aguas. "Quienes agredieron y ultrajaron a la diputada nos ultrajaron a todos. Lo que deberíamos hacer todos, sin tantos pases de factura, es una resolución. Como cuerpo", pidió. Y a partir de allí se encarriló la negociación, que dio luz al repudio que finalmente se aprobó por unanimidad.

Veredicto para Sala el 28

El Tribunal Oral Federal de Jujuy que juzga a Milagro Sala decidió que el veredicto se conocerá el 28 de diciembre. La dirigente social está acusada de ser la instigadora del escrache contra el entonces senador nacional y hoy gobernador, Morales.



Este miércoles, los jueces escucharon a los últimos tres testigos de un total de 25 citados a declarar en las cuatro jornadas de debate que tuvieron lugar en la capital jujeña. Los fiscales de Jujuy pidieron de tres años prisión para Sala, por considerarla instigadora del escrache que sufrió Morales en 2009. Los querellantes pidieron ocho años.