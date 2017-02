Felipe Solá confirmó que evalúa ser candidato porteño

El diputado Felipe Solá confirmó ayer que estudia ser candidato a renovar su banca de diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires, como candidato en una lista que apoyarían el Frente Renovador (FR) y el PJ porteño. Como adelantó El Cronista en su edición del 26 de diciembre último, el ex gobernador bonaerense señaló que el líder de su espacio, Sergio Massa, vería ese salto con buenos ojos, aunque admitió que él aún tiene dudas.

"A Sergio Massa le convendría, le vendría bien que yo viniera a la Capital, dado que yo he nacido, me he criado acá, hice la primaria, secundaria y universidad, y además he vivido acá muchos años. Pero la verdad es que yo tengo dudas", señaló el legislador en diálogo con Radio Con Vos. Así, dejó en claro que no tendría problemas en cumplir los requisitos legales para ser candidato porteño.

Además, Solá destacó que "hay un sector del PJ porteño, importante, que también quiere" que él sea candidato por el distrito. "Pero no lo resolví porque no es sencillo para mí. Llevo muchos años en esto y quiero pensarlo bien. Estoy identificado con la Provincia", destacó.

De todas formas, subrayó que vivió más años en la Ciudad que en la Provincia y que conoce todos los barrios porteños, aunque expresó su temor a las críticas que podría recibir por el cambio de distrito. "A lo mejor a mí me exigen distinto. (Elisa) Carrió puede ir por Capital o Provincia y es del Chaco. (María Eugenia) Vidal era de Capital, vicejefa de Gobierno, fue a Provincia y nadie le discutió nada. (Daniel) Scioli era de Capital, fue a Provincia, nadie le discutió nada. No veo por qué me van a discutir a mi, pero yo soy un tipo tirando a discreto", reflexionó.

Una candidatura porteña del ex gobernador facilitaría la unidad entre el PJ y el FR en la Ciudad. Así se lo plantearon los peronistas capitalinos en diciembre a Massa. Días más tarde, Solá se mostró en un acto del PJ porteño en el Club Español junto al titular del partido en el distrito, Víctor Santa María, y el massista Alberto Fernández. La consigna de esa convocatoria era clara: "Por la unidad del peronismo para la Ciudad". El distrito elegirá a trece diputados nacionales el año que viene.

Si bien en el plano legislativo el massismo ha jugado durante todo el año como aliado estratégico del oficialismo, para la candidatura en la Ciudad el pero nismo necesita y busca un perfil opositor claro. Solá se ubica naturalmente en esa línea, al igual que otro de los nombres que baraja Massa para las listas 2017: el economista Aldo Pignanelli.