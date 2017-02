En una semana, subieron las cuotas y bajó el precio contado en 45% de los productos

A una semana de la puesta en marcha del plan de "Precios Transparentes", los resultados hasta ahora resultan muy dispares entre los comercios. Algunos bajaron los precios de contado, pero la gran mayoría encareció la venta financiada hasta 20%. Además, todavía se registra un nivel de incumplimiento de la resolución de 30%, según surgió de un sondeo realizado por el Instituto de Consumo Masivo (Indecom).

Un relevamiento online de la consultora Elypsis sobre 12.000 bienes durables en 42 cadenas de venta de todo el país detectó que el 45% de la mercadería hoy sale menos al contado que lo que valía hasta fines de enero.

La consultora consignó que se observó una baja promedio de 5,7%, mientras un 18% de los productos registraron subas de precios en torno a 5,5%. "Tomando un período más extenso, vemos que el 47% de los productos presenta bajas respecto a un mes atrás, en tanto el 21% presenta subas", informó la consultora dirigida por el economista Eduardo Levy Yeyati.

Fuentes oficiales afirmaron que están conformes con la marcha del plan, pero admitieron que "todavía hay que esperar algunas semanas para que todos los comercios, especialmente en el interior, se adapten a la nueva normativa". Desde el pasado miercóles 1º, cuando comenzó a regir, la dirección de Defensa del Consumidor recibió reclamos que apuntaron básicamente a que muchos locales todavía siguen exponiendo los carteles de "cuotas sin interés" y que otros cobran un recargo por el uso de la tarjeta de débito. Sin embargo, consideran que hay que darles tiempo a los comerciantes para que puedan comprender cómo exhibir los precios.

Según el estudio de Indecom, de un total de 247 comercios relevados, de rubros como indumentaria, calzado, marroquinería, perfumería, electrodomésticos, artículos del hogar y electrónica ubicados en avenidas comerciales de Capital Federal, Gran Buenos Aires, Córdoba, Mar del Plata, Rosario, Mendoza y Tucumán, el 32% reportó infracciones a la norma. Sobre ese porcentaje, un 13% de los comercio no cumplieron con la reglamentación por no informar el Costo Financiero Total; el 12% está en infracción por "señalar leyendas de ‘cuotas sin interés‘" o por citar inscripciones tales como "consulte planes de financiación".

De todos modos, esta última opción fue autorizada por la Secretaría de Comercio, ya que muchas veces resulta imposible informar en la góndola las distintas opciones de financiamiento según cada banco. Ocurrió, por ejemplo, en las cadenas de supermercados, que sólo pusieron el precio contado y las opciones de financiamiento se consultan en caja o en oficinas de información.

En tanto, otro 7% de los comercios estuvo en infracción por colocar carteles en los que "no coincide el total financiado con el resultado de monto y cantidad de cuotas" y por "exhibir cartelería con planes de cuotas con diferentes costos de financiación".

Sobre las causas del incumplimiento, el 61 % de los comerciantes reconoció que no entendieron cómo informar correctamente el cambio en los precios según los diferentes medios de pagos, el 19 % dijo que no hicieron a tiempo para cambiar la totalidad de los precios exhibidos" y el 11 % reconoció no ejecutar correctamente la norma por no estar de acuerdo con su implementación, dado que consideraron que la diferenciación de precios confunde a la gente y podría generar caída en las ventas. Por último, el 9% reconoció que no la aplica porque ya cobraba precios distintos por pago efectivo, en una cuota o débito y pago en "cuotas con interés".

Baja de precios

En cuanto a los precios, incluyendo aquellos negocios que publicaron correctamente los precios, el relevamiento señaló que "un 18 % de los negocios mantuvo el precio en un pago o al contado, pero incrementó el cargo con financiamiento", y que sólo el 8% de los comercios redujo el precio en efectivo (entre un 5% y un 7 %), porque –afirmaron– que ya venían bajando los precios de contado por la caída de ventas.