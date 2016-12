En qué se diferencia el proyecto de ganancias actual de los anteriores

Con el tercer proyecto, que pareciera ser el último, el Congreso se dispone finalmente a aprobar la ley de reforma tributaria, modificando el Impuesto a las Ganancias para el año 2017, las tablas del Monotributo y otros cambios impositivos que regirán desde este mismo año. Si sale la ley, a partir de enero de 2017, pagarán Ganancias los trabajadores que superen los siguientes ingresos mensuales netos: 1) Empleados solteros: $ 23.185 (ahora $ 18.880); 2) casados: $ 26.912 (hoy $ 21.940); 3) Casados con dos hijos: $ 30.671 (actual $ 25.000).

Para seguir la saga de todo lo que ocurrió desde el primer capítulo, a continuación se detalla lo que saldría por ley esta semana, comparado con lo que propuso el Poder Ejecutivo originalmente, y con lo que en su momento aprobó la Cámara de Diputados:

Los puntos principales de lo que saldría esta semana:

1. Deducciones Personales: Se elevan un 22% los montos que hoy tienen vigencia. El mínimo no imponible llega a $ 51.967, la deducción especial asciende a $ 249.441,60, la deducción por cónyuge (vínculo que finalmente queda) sería de $ 48.447 y por cada hijo e hijastro menor de 18 años es de $ 24.432. De esta forma, desaparecerían los demás vínculos familiares que hoy están vigentes (padres, suegros, hermanos, etc.), a pesar que los ingresos anuales que obtienen los excluyen. Los empleados de zona patagónica tendrán los montos de cada una de las deducciones aumentadas en un 22% más. Los jubilados, pagarán Ganancias sólo si superan 6 veces el valor de la prestación mínima (hoy de $ 5661), quedando de esta manera afuera del tributo los que no superen de jubilación bruta por $ 33.966 mensuales. Esta excepción no tendrá efectos para los jubilados que obtienen otros ingresos, ni para los que pagan Bienes Personales. Los importes de cada deducción se ajustarán anualmente utilizando la variación imponible promedio de los trabajadores estables (RIPTE). Se deroga el artículo de la ley 26.731 que facultaba al Poder Ejecutivo a aumentar las deducciones por decreto.

2. Jueces: Comenzarán a pagar el Impuesto a las Ganancias los sean designados a partir del 1 de enero de 2017.

3. Viáticos: Se podrán deducir anualmente hasta el 40% del mínimo no imponible ($ 20.786). En cuanto al concepto abonado por material didáctico de los docentes, quedará gravado lo que supere el 40% del mínimo no imponible anual.

4. Alquileres: Se podrá deducir por año hasta el 40% de lo pagado por alquileres de la casa habitación y hasta el tope anual de $ 51.967.

5. Horas extras: Este concepto no se considerará cuando por él se modifique la escala de tasa del impuesto. Las horas ordinarias y extras que se reciban por los días feriados, de fines de semana e inhábiles no están alcanzados por Ganancias.

6. Escalas: Los tramos anuales de ingresos, que se usan para aplicar las alícuotas del impuesto, suben un 100%, en comparación con lo que está vigente hoy, para los primeros tramos. En este punto, que no se actualiza desde el año 1999, el ajuste de esos escalones es menor al que se había propuesto en los dos proyectos anteriores. Las alícuotas van del 5% al 35%. Un 100% desde el año 1999 hasta ahora parece poco ajuste, incluso comparándolo con los índices mayoristas que variaron un 860%, en todo ese período.

7. Monotributo: Se incrementan los parámetros de ingresos del Régimen Simplificado en un 75%. De esta manera, el límite anual para los servicios será de $ 750.000 y para la venta de bienes $ 1.050.000. Los que fueron excluidos durante el último año podrán regresar al Régimen. También, aumenta un 75% el tope de los alquileres anuales. En este caso, no se modifica el precio unitario de venta de bienes, que permite seguir en el Régimen Simplificado, que seguirá en $ 1.500, motivo por el que muchos quedarán afuera del Monotribuo. Aumentan también las mensualidades del impuesto, pasando mínima a $ 787 (hoy: $ 615) y la máxima a $ 5.444 (actual: $ 3.276). Se crea, a pesar que ya antes existía y no se aplicaba, un régimen de actualización automático de los parámetros y de las cuotas.

8. Otros impuestos: Se crea un impuesto específico a la realización de apuestas y otro indirecto sobre apuestas “On line”.También, se establece un impuesto “retroactivo” a las operaciones que se hicieron por dólar futuro, debiéndose abonar un 15% calculado sobre los resultados obtenidos durante este año. Se crea la figura del “Responsable sustituto” frente al IVA, para los casos de personas radicadas en el exterior del país. Quedan afuera, los otros impuestos que proponía crear el proyecto de Diputados (Minería, dividendos, inmuebles improductivos; plazos fijos). 9

9. Aguinaldo y autónomos: El nuevo proyecto no exime al aguinaldo que se cobre a partir del año que viene, lo único que hace es prorratearlo para el cálculo de la retención durante todo el año, para que no afecte íntegramente en el momento del pago. Los autónomos recién verán los cambios que salgan por ley, recién cuando tengan que presentar la declaración jurada anual del Impuesto a las Ganancias correspondiente al año 2017, que vencerá en el 2018.

Qué decía el proyecto oficial original (fuera de carrera):

1. Cargas de Familia: Se propone eliminar las deducciones por cónyuge, y de los ascendientes (padres, abuelos, bisabuelos y padrastros). En cuanto a los hijos e hijastros, que ahora se pueden descontar hasta los 24 años, de salir la reforma la edad límite baja al momento de cumplirse los 18 años. En resumen, habrá menos vínculos familiares para deducir (se dan de baja: cónyuge y las definidas como “otras cargas”). Para poder descontar a los hijos, éstos tendrán que residir en el país y no cobrar más de $ 48.666 anuales.

2. Deducciones Personales: Se incrementan en un 15% las siguientes deducciones: Mínimo no imponible ($ 48.666), la deducción especial ($ 233.596,80) y los hijos ($ 22.872). Este incremento es inferior a la inflación que se estima en el proyecto del presupuesto para el año 2017, que es del 17%.

3. Tablas de cálculo: Se proponen tres tablas, que regirán para los próximos tres años. Las nuevas escalas de alícuotas irán del 5% al 35%.

Actualmente, las tasas van del 9% al 35%. En este punto la mejora llega porque los tramos, o escalones intermedios comprenderán a los empleados de menores sueldos a los que se les aplicará menores tasas. Hoy el cálculo es el siguiente: cuando el resultado de los ingresos anuales menos las deducciones personales y las generales llega hasta $ 10.000 se paga 9% de impuesto. En cambio, con la propuesta cuando la diferencia neta llegue hasta $ 61.000 la tasa que se aplicará es del 5%. Estas tasas no se ajustan desde 1999, a pesar de que en la ley 20.628 el artículo 25 ordene actualizar las deducciones personales y los tramos de ingresos netos por los índices de precios mayoristas nivel general, que publica el INDEC.

Para 2018, se propone que más trabajadores paguen la tasa mínima del 5%, y más gente para 2019, siempre beneficiando a los que ganan menos. Para los empleados que caigan en el primer escalón del 5%, y que comiencen a tributar se les aplicará la tasa del 2% por todo su primer período fiscal. Hubiera sido mejor no anclar cifras fijas anticipadamente, sino ir ajustando las tablas (tramos y alícuotas) en función a cómo vaya variando la inflación y los aumentos de sueldos que se negocien en el futuro.

El proyecto que aprobó Diputados (ahora modificado):

1. Ganancias: Se incrementaban las deducciones personales (mínimo no imponible, deducción especial y las cargas de familia); sueldos brutos de $ 34.500 para solteros y $ 44.000 para casados con dos hijos; paras zonas desfavorables los valores estipulados se aumentan además un 45%. También se ajustan las tablas de cálculo del impuesto, que venía sin cambios desde el año 1999.

Se creaba un mecanismo de actualización automático, para estos valores no se modifiquen discrecionalmente.

Los jubilados quedaban exentos del Impuesto a las Ganancias, salvo lo que cobran jubilaciones de privilegio. Tampoco estaban gravados las horas extras, los adicionales por productividad y el aguinaldo, en este último caso para todos los que cobraron en el último año sueldos que no superen 8 veces el salario mínimo vital y móvil.

Podían descontarse los gastos de viáticos relacionados con el trabajo hasta el 40% del mínimo no imponible anual. También, se incrementa la deducción de los intereses por créditos hipotecarios y los alquileres pagados hasta el tope anual equivalente al mínimo no imponible. Se autoriza la deducción de los gastos de educación, hasta el 50% del tope de la deducción anual por hijo.

2. Monotributo: Aumentaban un 100% los niveles de ingresos (servicios: $ 800.000; venta de bienes: $ 1.200.000) y de los alquileres correspondientes a los parámetros de las categorías del Régimen Simplificado. El precio unitario de los bienes para vender como monotributista se eleva a $ 15.000. Se establece un mecanismo automático de ajuste de los tramos. Los que queden afuera del Régimen Simplificado, por tener que pagar por el general, podrán volver al año de su salida; mientras que los que fueron excluidos, en el último año y medio, por haber superado los niveles de encuadre podrán regresar al Monotributo.

3. Rentas financieras: Volvían a gravarse al 10%, en el Impuesto a las Ganancias, los dividendos que pagan las sociedades, quedando excluidas las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas definidas por la ley 25.300. Se gravan los plazos fijos y los rendimientos de Lebacs, cuando el capital anual de las personas inversoras superen $ 1.500.000.

4. Inmuebles improductivos: Se creaba un impuesto del 0,75% de emergencia a los inmuebles definidos como improductivos. Son para aquellos ubicados en el país y en el exterior que no sean explotados, arrendados o afectados a actividades productivas.

Abarca a los titulares que sean personas y sociedades, en la medida que los inmuebles en su conjunto superen $ 15.000.000.

Asimismo, se proponía dejar sin efecto la eliminación de las retenciones a la actividad minera; se crea un impuesto extraordinario a las operaciones de dólar futuro del 15% sobre las utilidades por diferencia de precio; un impuesto a las máquinas electrónicas de juego y gravar con el IVA a los sujetos del exterior que realizan prestaciones en el país bajo la figura de responsables sustitutos.