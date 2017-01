En plena temporada de compras de argentinos a Chile, cierran paso fronterizo

Volvieron a cerrar el Paso Internacional Agua Negra, paso fronterizo que muchos argentinos eligen como alternativa al Cristo Redentor para llegar a Chile. Así lo anunciaron las autoridades de Pasos Fronterizos Chile.

Esa ruta, suele ser una alternativa para los argentinos y llega directo a La Serena.

Agua Negra tiene 505 kilómetros, de los cuales 365 están asfaltados y 140 son de tierra.

El Paso se habilita todos los años en el mes de noviembre y permanece con servicios aduaneros, migratorios y de fuerzas de seguridad durante todo el verano y gran parte del otoño hasta el mes de mayo.

En plena temporada, toda vía de acceso a Chile cerrada complica a los argentinos que hoy por hoy están locos por las compras en el país vecino, y para los amigos transandinos que viven gustosos la locura argentina.

Santiago de Chile se convirtió en los últimos años en un destino de compras para los argentinos, seducidos por los precios de la nueva "Miami de América del Sur".

Hace un mes, desde la Subsecretaría de Turismo de Chile adelantaban que esperan que alrededor de 1,7 millones de argentinos lleguen a su costa durante esta temporada de verano, lo que representa un incremento del 30% con respecto al año pasado.

Los datos, reproducidos por medios chilenos, muestran que la compra con tarjetas de crédito de turistas argentinos se disparó un 118% en el segundo trimestre de este año. Si durante el primer semestre de 2015, el 15% de las ventas con tarjetas de crédito extranjeras correspondía a argentinos, hoy la cifra es del 29 %. De los 2,8 millones de turistas extranjeros que visitaron Chile en los primeros seis meses de 2016, 1,5 millones son argentinos, un récord.

Cuidado con lo que compras

Desde la Secretaría de Relaciones Institucionales dijeron que aumentó la cantidad de mercadería decomisada por Aduana. "Desde el año pasado advertimos que mucha gente iba a Chile con valijas vacías, es obvio que luego vuelven llenas. Por eso en el control aduanero se les advierte que tengan en cuenta que Agua Negra es un corredor turístico y este año se está decomisando mucha mercadería”, advirtió.

Y agregó que la actuación del personal de Aduana y de Gendarmería, que controlan el tránsito en el paso internacional, es en ‘estricto cumplimiento de la ley”. ‘Por eso se advierte que no es paso comercial, entonces si traes mercadería para vender no lo pases por acá, tenés que pasar por Mendoza que está habilitado para tráfico fronterizo de importación”, indicó.

Es que en el paso de Agua Negra la operatoria aduanera habilitada por Afip es Tráfico Vecinal Fronterizo, que es el régimen que permite el intercambio de mercancías destinadas al uso o consumo doméstico entre las poblaciones fronterizas, libre de formalidades y del pago de impuestos aduaneros.

Mientras que el paso Cristo Redentor, de Mendoza, está habilitado para Tráfico Fronterizo de Importación, es decir que permite el ingreso al país de mercancías para la venta, siempre que esté inscripto en Afip como importador.

"La legislación aduanera establece las cosas que no se puede ingresar por Agua Negra por ser paso es turístico y no comercial. La gente debe saber que tiene hasta u$s 150 de franquicia, con presentación de factura, hasta ese monto se ingresa sin costo. Pero si se quiere ingresar algo que te costó u$s 400, hay 250 de excedente de los que hay que pagar el 50% de tasa, es decir u$s 125”, explicó Peletier.

Pero además está el control de mercadería sin factura, por ejemplo si una familia compró un par de zapatillas para cada uno, o dos pantalones, dos camisas o dos juegos de sábanas, pasan sin problemas. Pero quienes quieren ingresar con 10 pantalones de distinto talle, 10 o 20 camisas o 10 juegos de sábanas, deberán pagar el impuesto o les será decomisada la mercancía.

"El personal de aduana considera que esas cantidades tienen finalidad comercial y la decomisan, son muy estrictos con eso. Por eso, repito, se pone énfasis en que es un corredor turístico, para evitar problemas”, señaló la funcionaria.

La normativa argentina establece que en Agua Negra el régimen de equipaje de los viajeros "está libre del pago de gravámenes relativos a ropas y objetos de uso personal, libros, folletos y periódicos”.