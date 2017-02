El juez de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo Enrique Arias Gibert rechazó hoy el pedido de juicio político que presentó en las últimas horas el Ministerio de Trabajo por el aval que otorgó al acuerdo de incremento salarial del sector bancario y aseguró que “se evitó un conflicto salvaje”.



“Creo que es un caso serio de dislexia, creo que estos muchachos no saben leer. Lo que se le dice al Ministerio de Trabajo es que no interfiera arbitrariamente. Nosotros no homologamos nada, lo que dijimos fue parar la negociación y que se presenten las pruebas”, aseveró.



El magistrado, quien junto a la camarista Graciela Marino dictó en el último día de la feria judicial una medida cautelar que ordenó el cumplimiento provisorio del incremento salarial sellado entre el sindicato y las cámaras del sector, resaltó además que con el fallo no homologaron ningún acuerdo, sino que le dijeron al Ministerio “que no interfiera arbitrariamente”.



“Si al día siguiente están decidiendo no pagar las patronales que habían firmado el acuerdo, que fue la situación con la que me encuentro, estoy preparando un conflicto salvaje, y eso fue lo que se trató de evitar”, afirmó.



En declaraciones a radio Rivadavia, el magistrado sostuvo que “la voluntad del sector patronal se da por mayoría”, algo que se cumplía en este caso porque el acuerdo paritario lo habían suscripto cerca del 80 por ciento de las entidades, y que por eso “el sindicato plantea que hay una intromisión” de la cartera que conduce Jorge Triaca.



“Lo que hice fue darle 10 días para que inicien una causa y, mientras tanto, no innovar. Lo importante era desactivar un conflicto que venía de frente. Fue una resolución que escribimos en lenguaje muy claro. Quien incumple la Constitución es el Estado cuando se arroga facultades que no son propios”, añadió.



Tras asegurar que nadie del Gobierno lo llamó para presionarlo, apuntó contra los funcionarios al asegurar que no entendieron el fallo de la Cámara.



El Ministerio de Trabajo presentó, en las últimas horas, ante el Consejo de la Magistratura un pedido de juicio político contra Arias Gibert y contra Marino por el fallo en favor de la paritaria bancaria, y los acusó de mal desempeño, falta de idoneidad, negligencia grave e incumplimiento de la Constitución Nacional.