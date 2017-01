El deficit comercial con Brasil creció 72% interanual en 2016

El déficit comercial con Brasil creció 72% interanual en 2016, según un informe de la consultora Ecolatina. Así, el resultado del intercambio pasó de un rojo de u$s 2500 millones a uno de u$s 4300 millones en el primer año sin cepo cambiario, que duró poco más de 4 años.



Además, la consultora Abeceb registró que el comercio bilateral cayó un 2,5% el año pasado y completó tercera temporada consecutiva en baja. El intercambio de bienes con el gigante sudamericano totalizó u$s 22.506 millones y alcanzó así el nivel más bajo de los últimos diez años.



La consultora que fundó el economista Dante Sica informó que la caída "se revirtió parcialmente a partir de la segunda mitad del año, ya que desde agosto se registraron aumentos interanuales, con excepción de octubre. El comercio bilateral volvió a aumentar fuertemente en diciembre y alcanzó un valor de u$s 2149 millones en el mes, 42,8% por encima del último mes de 2015".



Para Ecolatina, la balanza comercial entre Argentina y Brasil tuvo en diciembre un déficit cercano a u$s 320 millones y, de esta forma, "el rojo se profundizó en comparación al registrado durante el mismo mes de 2015, cuando había rozado u$s 270 millones", señaló el reporte.



"El deterioro del saldo observado en 2016 obedeció tanto a la caída de un 12% en las exportaciones al principal socio del Mercosur, como al avance de un 5% en las importaciones desde ese país", informó Ecolatina.



La consultora que actualmente dirige Lorenzo Sigaut Gravina precisó que las ventas argentinas a Brasil crecieron en diciembre 48% frente al mismo mes de 2015, sobre la base de datos del gobierno brasileño. Estas ventas "pegaron un salto considerable en el último mes del año, impulsadas por las colocaciones de vehículos, maíz, cebada y trigo" y totalizaron u$s 916 millones.



"El aumento interanual registrado en diciembre no fue sorpresivo, teniendo en cuenta la débil performance del comercio bilateral de igual mes de 2015 (baja 31,4% interanual), que se dio en un contexto de expectativas de devaluación del peso en Argentina y en el peor momento de la recesión en Brasil. Pero la recuperación fue generalizada tanto del lado de las exportaciones argentinas, como de las importaciones, que crecieron 39,2% interanual", aseguró Abeceb.



En ese sentido, Ecolatina, que fundaron el ex ministro de Economía Roberto Lavagna y Ricardo Delgado, afirmó que diciembre de 2015 tuvo el menor monto de exportaciones desde 2005, "como producto del freno al comercio exterior a la espera de una inminente devaluación". En tanto, informó que las importaciones desde Brasil alcanzaron los u$s 1233.



"En el caso de las exportaciones argentinas a Brasil, diciembre arrojó el mejor registro de 2016, con ventas por un valor de u$s 916 millones. Entre los productos más dinámicos se destacan, nuevamente, los automóviles y los vehículos de carga. Los cereales también contribuyeron al aumento, como durante el resto del año", según Abeceb.



"Las importaciones argentinas desde Brasil, por su parte, sumaron u$s 1233 millones en diciembre, el segundo mayor registro en el año.



El incremento se explica principalmente por automóviles, autopartes, tractores y otras maquinarias agrícolas, y material ferroviario. La mejora del comercio bilateral hacia fin de 2016 en el sector automotriz es una buena noticia para la industria argentina, aunque los valores de intercambio en el sector siguen siendo muy bajos en comparación con años anteriores", continuó el informe.



Para Ecolatina, el mayor logro de 2016 fue que "en más de la mitad de los meses nuestras exportaciones al gigante del Mercosur exhibieron una mejor performance que las del resto del mundo" y evaluó que "el deterioro observado en las ventas a Brasil obedece sólo a la crisis que atraviesa ese país".