¿El costo de financiamiento tiene margen para seguir bajando?

Durante 2016 las distintas medidas tomadas por el gobierno con el objeto de mejorar la confianza de los inversores y eliminar las trabas para que ingresen capitales extranjeros ayudaron de a poco a reducir el costo de financiamiento que consigue el país en el exterior.

En esta línea el ministro de Hacienda Nicolás Dujovne firmó la semana pasada su primer decreto en el que establece la eliminación que existía en la Argentina para el ingreso de capitales. Ya no hay plazo mínimo exigido para que los fondos queden dentro del país.

Esto tipo de medidas, aseguran en el mercado, ayudan a mejorar la confianza inversora y provoca que las miradas de los capitales extranjeros se redirijan a la Argentina. Luego de conocida esta noticia, el banco JP Morgan incluyó a la Argentina dentro de un listado de países emergentes con tres bonos. Muchos fondos comunes de inversión siguen a este índice como referencia a la hora de dirigir parte de su dinero.

Desde el 28 de febrero el país será incluido dentro de este listado denominado GBI-EM según informó la entidad financiera.

“Estas noticas más una disminución del déficit y mejora en las variables económicas permitirá bajar el costo del financiamiento tanto para las empresas como para el gobierno nacional y provincias”, sostuvo Ezequiel Estrada, Economista de Ficonomics.

Para Martin Polo, economista de Analityca el Gobierno tiene margen para seguir reduciendo el costo de financiamiento aunque también depende de cómo se comporten las variables de la economía local.

“Argentina aún tiene camino por recorrer para bajar el costo de financiamiento. El blanqueo ayudó al gobierno para tener solvencia y creo que el déficit estará muy por debajo de lo estimado por el presupuesto en 2017”, remarcó el economista en diálogo con Cronista.com.

Las necesidades de financiamiento totales para 2017 ascenderían a u$s 70,6 mil millones y de acuerdo al Programa Financiero, éstas se cubrirían principalmente con u$s 41,1 millones de colocaciones de deuda en el mercado, donde u$s 22.5 millones serían emisiones netas de bonos y u$s 18.6 mil millones corresponderían a la refinanciación de vencimientos existentes.

“Sumado a la decisión de JP Morgan circularon distintos informes donde recomendaban comprar activos locales y los importantes retornos que tendría el mercado local en los próximos años”, recordó Estrada.

“Un gobierno con la economía creciendo, la inflación en baja y una política fiscal más sana permitirá seguir ayudando a bajar el costo de financiamiento para el gobierno y también para las empresas”, remarcó Polo.

El riesgo país en argentina sigue siendo uno de los más altos de la región. Pese a que registró un descenso en comparación con años anteriores, sigue estando en 150 puntos básicos por arriba del de Brasil, o 300 puntos arriba del de Perú.

El economista de Analityca destaca que “si el Gobierno logra reducir los costos, las compañías también lo aprovechan. Con una economía que se recupera, las perspectivas para las empresas mejoran”.

La asunción de Dujovne va en una línea donde se pretende revisar el gasto de manera detallada y achicar el déficit. Eso en un año electoral, algunos dudan que pueda ser puesto en marcha con plena efectividad, pero los inversores internacionales renovaron sus expectativas y esperan más cambios.