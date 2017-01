El Tesoro tomó $17.000 millones de ANSeS

El gobierno nacional colocó una Letra del Tesoro a la ANSeS, a un año de plazo por $ 17.000 millones, según se publicó ayer en el Boletín Oficial.

La operación se dispuso a través de la resolución 10 del Ministerio de Finanzas, donde señala que obedece al programa financiero del gobierno del 2017.

La medida dice que la letra devengará una tasa variable equivalente al promedio aritmético simple, de las tasas de interés de pases pasivos a 7 días, contenida en el Informe Monetario Diario del Banco Central (BCRA) más 5 puntos básicos. La normativa especifica que "si en el futuro el BCRA instrumenta la publicación de la citada tasa, se tomará dicha publicación".

"El mencionado promedio se calculará desde siete días hábiles antes del inicio de cada cupón hasta siete días hábiles antes del vencimiento de cada cupón, incluyendo el primero pero excluyendo el último", indica la resolución.

Y agrega que "la Tasa Variable se expresará de manera porcentual y se redondeará a cuatro decimales" mientras que dispone que "el Agente de Cálculo será la Oficina Nacional de Crédito Público".

De acuerdo con el programa financiero de este año presentado por el ministro de Finanzas, Luis Caputo, está previsto que el gobierno nacional tome deuda con organismos públicos del Estado por hasta $ 35.840 millones y u$s 2000 millones.

Las necesidades financieras previstas este año en moneda extranjera alcanzan los u$s 40.350 millones, de los cuales el Gobierno ya consiguió u$s 13.000 millones por un préstamo bancario por u$s 6000 millones, y una colocación en bonos por u$s 7000 millones.