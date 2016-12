El Presidente dijo que Prat-Gay nunca se sintió cómodo con el método

El presidente Mauricio Macri ratificó ayer que fue él quien le pidió la renuncia al saliente ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, y lo hizo porque "nunca se sintió cómodo con el método" del Gobierno, lo que "repercutía en el funcionamiento del equipo".

Macri negó que la llegada de Dujovne implique un cambio en la política económica, remarcó que continuará el ’gradualismo’ y desechó la idea de un ’superministro’, porque con ellos a la Argentina "no le fue bien. ¿Por qué están tan preocupados en volver a tenerlos?", indagó.

Prat-Gay "nunca se sintió cómodo con el método con el que hemos organizado el Gobierno, eso repercutía en el funcionamiento del equipo y por eso es que decidí el cambio. Creo que hice lo mejor, porque si hay alguien que no se siente cómodo con la forma en la que está organizado el trabajo, resiente el funcionamiento", explicó Macri en declaraciones a radio Cadena 3. "Ha hecho una gran tarea, pero desde el principio no se mostró cómodo con la organización que habíamos planteado para el manejo de la economía, y por eso le pedí la renuncia", añadió ante radio Mitre.

De cara a 2017, Macri expresó que "Alfonso lo dijo. Acá no hay un cambio de rumbo. Esta línea, delgada, del gradualismo...entiendo a aquellos que han cuestionado, diciendo que había que haber hecho reformas más profundas. Soy de los que cree que los argentinos hemos bancado mucho este año y no daba para más".

"Hay que ir hacia equilibrios que hemos perdido, después de años de mentira y despilfarro, pero hay que hacerlo en dos o tres años. Nicolás Dujovne viene a poner el acento en ese equilibrio", adelantó.

En esa línea, el mandatario consideró que "era previsible un año de recesión" en la Argentina, por la herencia recibida del kirchnerismo y la situación económica en Brasil.

"Siempre uno tiene una esperanza, uno se va entusiasmando con las perspectivas, con lo que recibe de la gente y a veces piensa que va a ser mejor de lo que puede", sostuvo.