El Grupo Esmeralda quiere una primaria

El "Grupo Esmeralda", los intendentes bonaerenses del PJ más dialoguista, pidieron ayer una "renovación dirigencial" en el espacio con una "discusión pública" y una "primaria", en momentos en que el peronismo discute el rol que debería tener la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner de cara a las elecciones legislativas de octubre.

El jefe comunal de Hurlingham, Juan Zabaleta, uno de los referentes del sector, advirtió que el PJ "debe lograr una renovación dirigencial y la discusión debe ser pública", por lo que subrayó que "si hace falta", las diferencias serán dirimidas en una "primaria". "Esa renovación no sólo es en función de edades sino también de tener la cabeza abierta para interpretar las nuevas demandas", dijo el jefe comunal y añadió, en medio de la disputa interna con el kirchnerismo: "No podemos esperar a que otros tomen decisiones. Esto no es un consultorio médico". El fin de semana Zabaleta se reunió en Mar del Plata con sus pares Juan Pablo De Jesús (Partido de la Costa) y Eduardo "Bali" Bucca (Bolívar), además de legisladores afines, en medio de la discusión en el peronismo sobre la estrategia electoral para los comicios de octubre. "Es la hora de dejar los debates abstractos y recuperar el mejor rostro del peronismo, que es cuando representa los problemas de la gente", reclamó.