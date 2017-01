El Gobierno otorga reintegros extra a los exportadores de carne

El Gobierno resolvió otorgar un reintegro extra, por un año, para las exportaciones de carne vacuna y avícola, con el fin de mejorar la competitividad del sector ganadero, y se comprometió a impulsar medidas para reducir el trabajo informal en la actividad.

El ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile, oficializó la medida en declaraciones a periodistas acreditados en la Casa Rosada, luego de una reunión que mantuvo el presidente Mauricio Macri con integrantes de la Mesa de las Carnes, que integran 25 entidades que reúnen a productores, sindicatos, industrias frigoríficas de consumo y exportación, entre otros sectores de la producción ganadera.

Esos puntos de reintegro se sumarán al 4% que regía hasta el momento, con lo cual, por el lapso de un año, quedarán en 5,8% para carne vacuna y en 5% para la avícola, detalló el funcionario.

“Es la primera vez que la cadena de todas las carnes es recibida por un Presidente de la Nación. Durante el encuentro, se destacó que este año habrá un récord histórico en la producción de carnes en la Argentina (5,95 millones de toneladas)”, destacó la Sociedad Rural en un comunicado.

La entidad que conduce Luis Etchevehere remarcó que “este logro es resultado de la decisión de eliminar las retenciones a la carne y los cupos y restricciones a su exportación, medidas que incentivaron un importante incremento en la inversión de estas producciones (más de 26 mil millones de dólares en 2016 y parte de 2017)”.

La Sociedad Rural manifestó que "este crecimiento en los niveles de producción podría permitir un aumento de la exportación del 80% y, a la vez, mantener los niveles de consumo interno, que hoy rondan los 120 kilos de carne por habitante al año, que es el más alto del mundo".

La Mesa de Carnes propuso “seguir trabajando en la competitividad a partir de la lucha contra la informalidad en todos los órdenes (laboral, impositivo y sanitario), la generación de acuerdos comerciales, la implementación de seguros multi-riesgo, infraestructura y acceso al financiamiento”.

Al respecto, Buryaile dijo que se está analizando “cómo le quitamos algún tipo de regulación que impida el normal desarrollo de las exportaciones” del sector ganadero.

Por su parte, el secretario general de la Federación Gremial del Personal de la Industria de la Carne y sus derivados, Alberto Fantini, señaló que “fue una reunión de trabajo” y que durante el encuentro planteó que “es necesario que el Gobierno intervenga en la evasión que hay en el sector, que representa a la mitad de la cadena” y así “atacar a la informalidad” que hay en esa actividad.

“Necesitamos urgente que se haga una fiscalización laboral en los frigoríficos, para combatir la informalidad, y que se paguen todos los impuestos que se tengan que pagar: ART, seguros, obra social”, remarcó el sindicalista en un comunicado.

A la Rosada asistieron las 25 instituciones de la Mesa de la Carne, entre ellas la Asociación de Aberdeen Angus (AAA); la Asociación Criadores de Hereford (AACH); la Asociación de Productores Exportadores Argentinos (APEA); la C mara de Consignatarios de Ganado(CACG); la C mara Argentina de Feedlot (CAF); la C mara Argentina de la Industria Frigorífica (CADIF); la Unión de la Industria C rnica Argentina (UNICA); el Centro de Empresas Procesadoras Avícolas(CEPA), Coninagro, la Federación Agraria y la Sociedad Rural.

También estuvieron los sindicatos de la UATRE; la Federación Gremial del Personal de la Industria de la Carne y sus Derivados y la Federación de Industrias Frigoríficas Regionales Argentinas (FIFRA), entre otros.

Fuente: NA