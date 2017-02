El Gobierno no apelará y Highton seguirá como jueza de la Corte

Finalmente, el Gobierno no apelará el fallo judicial que decidió que la jueza Elena Highton de Nolasco continúe en la Corte Suprema, por lo cual la magistrada seguirá en su cargo después de cumplir los 75 años, el próximo 17 de diciembre.



Tras objetar el reclamo de Highton en el fuero contencioso administrativo, el Ejecutivo debió soportar el fallo adverso del juez Enrique Lavié Pico, que avaló el reclamo de la jueza para que se declare nulo el inciso 4º del artículo 199 de la Constitución, que refiere al límite de 75 años de los jueces supremos. Ante ese escenario, el Gobierno decidió no apelar y en las próximas horas la sentencia de primera instancia quedará ratificada y, de ese modo, Highton podrá seguir ejerciendo. El miércoles vencía el plazo para apelar la decisión.



"No vamos a apelar, seguimos el precedente Petracchi", sostuvieron fuentes oficiales a la agencia Télam. La referencia al antecedente "Petracchi" remite a 2011, cuando el juez Enrique Petracchi logró una medida cautelar que le permitió seguir en su cargo hasta que falleció a fines de 2014. La decisión del juez de primera instancia se produjo tres días después de que el Gobierno nacional presentara sus argumentos en contra de que la ministra permaneciera en el cargo.



Lavié Pico falló en favor de la jueza el viernes y citó como antecedente el caso del difunto juez Carlos Fayt, quien permaneció en el cargo hasta los 97 años. La jueza había aseverado en su presentación judicial que en 1994, cuando se reformó la Constitución, "no existía autorización alguna para modificar el régimen de estabilidad vitalicia de los magistrados, ni fijar un límite de 75 años como lo hizo la Convención Constituyente".



Al oponerse al amparo formulado por la jueza, el gobierno de Mauricio Macri había sostenido que el caso Fayt no sentaba un precedente atendible porque "los fallos de la Corte Suprema deciden sólo los casos concretos sometidos a su decisión y no extienden su obligatoriedad a otras causas".



Desde el Poder Ejecutivo habían señalado también que no habían recibido solicitud alguna para volver a nominar a Highton de Nolasco o someterla a un proceso de revisión de actitudes, alternativas viables para confirmar su permanencia en el cargo a pesar de cumplir el limite de edad.



Cabe recordar que al alcanzar el límite de edad fijado, los ministros pueden intentar continuar cinco años más, siempre y cuando tengan la aprobación de dos tercios del Senado nacional. Highton no optó por ese camino.



La jueza Elena Highton es la actual vicepresidenta de la Corte Suprema.



Fue nombrada en el cargo en 2004 y es la única mujer en el cuerpo de ministros, que también integran Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti. Se presumía que en el caso de dejar su cargo, el Ejecutivo postularía a otra mujer para cubrir su vacante y mantener el cupo femenino.



Desde el Ministerio de Justicia habían objetado la decisión de Highton de judicializar el tema. "Hubiéramos preferido que intentara seguir en el cargo con acuerdo del Senado", comentaron. Tras el fallo de Lavié Pico, desistieron de la posibilidad de que el caso siga circulando por Tribunales e, incluso, pudiera llegar a la órbita de la propia Corte Suprema de Justicia.