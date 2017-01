El Gobierno convoca hoy a automotrices para avanzar en un acuerdo productivo

Tras el acuerdo laboral logrado con el sector petrolero para la explotación del yacimiento de Vaca Muerta, el Gobierno comenzará hoy las reuniones con otros sectores para avanzar en la firma de acuerdos productivos tripartitos que apunten a mejorar la competitividad. El segundo en sentarse a la mesa será el automotriz, que mantendrá esta tarde un encuentro con el ministro de Producción, Francisco Cabrera.

El objetivo del Gobierno es presentarles un plan con medidas de carácter transversal y otras específicas para el sector para ser discutido por sus principales referentes. Desde la cartera productiva vienen trabajando en esta agenda desde hace algunos meses y la idea es comenzar a concretar acuerdos a partir de febrero. Hoy comenzarán con el sector automotriz, pero también habrá pronto reuniones con el rubro de energías renovables, carnes, lácteos, economías regionales y con productores de insumos básicos para la industria, dijeron fuentes de Producción. La intención es lograr varios acuerdos durante el primer trimestre del año.

Participarán de la reunión de esta tarde los presidentes o responsables en el país de las 11 terminales automotrices y referentes de la Asociación de Fabricantes de Automotores (Adefa), de la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (AFAC) y de la Asociación de Industriales Metalúrgicos (Adimra). Según trascendió, esta semana Cabrera también tiene intenciones de reunirse con delegados de los gremios Smata y UOM para transmitirles la propuesta. La idea del Gobierno es reunir a las partes primero por separado y luego acercar posiciones de forma conjunta.

Desde el sector empresario aseguraron que no tienen conocimiento del plan ideado y que no firmarán nada hasta no conocer y debatir la propuesta. Fuentes de Adefa afirmaron que "hay que poner sobre la mesa temas logísticos, tributarios y de infraestructura que generan problemas de competitividad". Las empresas plantearán la revisión del impuesto interno, el incremento de los reintegros a la exportación (medida que está al salir) y la mejora de "costos logísticos improductivos", dijeron las fuentes, quienes también mencionaron la posibilidad de avanzar en un plan de renovación de flota.

Por su parte, el presidente de Adimra, Gerardo Venútolo, se mostró expectante con el encuentro y sostuvo que habrá reuniones para hacer acuerdos con subsectores dentro de la actividad metalúrgica. Por ejemplo, con el petróleo y el gas y la maquinaria agrícola, entre otros.

Como medidas transversales a la industria, el empresario reafirmó la importancia de mantener el incentivo del reintegro del 14% para los fabricantes de bienes de capital, que fue prorrogado hasta junio, y la necesidad de subir los reintegros a la exportación, como planteó Adefa. "Solicitamos al Gobierno mejorar el perfil exportador de empresas metalúrgicas con el aumento de los reintegros. Son pequeños avances en un ambiente difícil que es la exportación. Esperamos que el Gobierno resuelva algunos nudos que tiene la competitividad de la industria", afirmó.

A su vez, Venútolo apoyó la Ley Autopartista, pero recalcó que el Gobierno debe asegurar el cumplimiento por parte de las terminales, ya que son las que deben adherirse al programa.

Estos encuentros sectoriales de cara a la firma de acuerdos que mejoren la competitividad forman parte de la segunda etapa de un plan oficial que comenzó con la presentación del Plan Productivo, con sus ocho pilares. La agenda de los convenios por rubro se inició a comienzos de enero con el pacto entre trabajadores, empresarios y el Gobierno para la explotación de Vaca Muerta y continuará ahora. El objetivo oficial es trabajar para "bajar el costo argentino, establecer reglas claras para todos los sectores e ir hacia una economía más competitiva integrada al mundo", dijeron desde Producción.

Las fuentes consultadas admitieron que comenzaron las charlas preliminares y que "los compromisos del Estado tienen dos niveles: lo transversal a todos, que incluye medidas fiscales, tributarias, y de mejora del crédito y la infraestructura, y lo sectorial, que se acordará con cada sector y que puede abarcar desde cuestiones regulatorias, laborales o de financiamiento específico.