El Gobierno colocó u$s 7000 millones a una tasa del 6,3%

Un día antes de que asuma Donald Trump en EE.UU., el Gobierno tomó u$s 7000 millones en el mercado internacional a una tasa promedio de 6,3%, por debajo del 7,2% de una emisión de abril pasado, según informó el Ministerio de Finanzas. El país emitió dos bonos: uno a cinco años y otro con amortización a 10 años.

La demanda de los bonos argentinos fue muy superior a la esperada. Los seis bancos colocadores -BBVA, Citi, Deutsche Bank, HSBC, JP Morgan y Banco Santander- recibieron órdenes por unos u$s 22.000 millones, más de tres veces lo que terminó aceptando el Gobierno.



"Estamos muy contentos con el resultado de la emisión, ya que logramos bajar significativamente nuestro costo de financiamiento, aún enfrentando un escenario de tasas mucho más adverso que el año pasado y confirma la confianza de los inversores en la capacidad de este Gobierno de controlar la inflación e incentivar el crecimiento económico", afirmó el ministro de Finanzas, Luis Caputo, en un comunicado.



Esta emisión representa una mejora de 200 puntos básicos en el riesgo país respecto de la emisión de abril de 2016. Los bonos a 5 años se colocaron a una tasa de 5,625% por u$s 3250 millones. En tanto, la emisión a 10 años se realizó al 7% por u$s 3750 millones.



Durante el road show, esta semana, Caputo y su gabinete habían presentado ante más de 250 inversores en Londres, Boston, Los Ángeles y Nueva York los detalles del plan económico y financiero. "La búsqueda de financiamiento internacional responde al objetivo del gobierno nacional de establecer las condiciones que permitan crecimiento económico, generación de empleo genuino en la Argentina y reducción de la pobreza", indicó el comunicado.



Esta colocación de bonos se suma al préstamo con seis bancos internacionales por u$s 6000 millones a 18 meses de plazo y con una tasa de Libor más 290 puntos básicos, que cerró el Gobierno el jueves de la semana pasada.



Junto con otra colocación de u$s 2000 millones en pesos, el Gobierno dijo que tendrá cubierto el 65% de las necesidades financieras del año. Luego de la victoria de Trump, el mercado internacional se deterioró para los mercados emergentes. Por ello Finanzas decidió adelantar gran parte de las colocaciones de deuda que necesitará realizar este año.



"La buena noticia es que la Argentina volvió a los mercados de deuda y que hay demanda por activos argentinos. Lo malo es que es para financiar déficits", dijo el economista Ramiro Castiñeira. Rafael Di Giorno, director de Proficio Investment, comentó en un tweet: "Buen timming de la colocación argentina frente a la incertidumbre de lo que pasará en USA a partir de la asunción del Donald".



Según el programa financiero que presentó Caputo la semana pasada, u$s 10.000 millones de los u$s 40.350 millones que se necesitan provendrán de emisiones internacionales y u$s 14.000 millones de colocaciones en el mercado local. Los orga nismos internacionales aportarán u$s 3850 millones. La refinanciación de letras del Tesoro con privados significarán u$s 4500 millones. Los entes públicos aportarán u$s 2000 millones. Y con el Repo ya se recibieron u$s 6000 millones.