El Gobierno colocó u$s 2700 millones en bonos que ajustan por CER y en Letes

El Gobierno, a través del Ministerio de Finanzas, adjudicó ayer $ 11.741 millones en bonos que ajustan por CER y, por otro lado, Letes a 77 y 168 días en dólares por u$s 1947 millones, según se suman entre ambos plazos de vencimiento de las letras.

Para el Boncer 2021, que implicó una reapertura de este bono del Tesoro que ajusta por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), estaba previsto adjudicar hasta $ 12.500 millones.

Se recibieron órdenes por $ 12.972 millones de las cuales fueron adjudicadas $ 11.741 millones, con un precio de corte de $ 1127,50 por cada $ 1000, informó el Ministerio a cargo de Luis Caputo en un comunicado.

De esta manera, el precio de $ 112,75 fue por debajo del valor del mercado de ayer de estos títulos, que cotizaron a $ 113,50. Es decir, el rendimiento convalidado fue de 2,66%, frente a 2,5% que rendían estos bonos ayer en la plaza.

"El mercado estaba demasiado comprado en estos bonos; salió al precio al que tenía que salir", sostuvo el economista Fernando Marull.

Otra conclusión a la arriba es que la inflación esperada a 2021 por el mercado es de 14%, por arriba de la meta oficial del Banco Central.

Fueron 151 las órdenes de compra recibidas, con un precio máximo de $ 1186, un mínimo de $ 1030 y un promedio ponderado de $ 1128,78, todos por cada $ 1000. Dentro del monto de órdenes recibidas se incluye $ 473 millones correspondientes al tramo no competitivo. Estos títulos se habían emitido por primera vez en julio del año pasado.

En cuanto a la licitación de Letras del Tesoro, se informó que el monto total de las órdenes recibidas para ambos instrumentos (a 77 y 168 días de vencimiento) alcanzó un valor nominal de u$s 2230 millones. Para los que vencen a 77 días, fueron u$s 1783 millones, mientras que otros u$s 447 millones de la Letra a 168 días. Se recibieron 7686 órdenes de compra en total entre ambas.

"Debido a que el monto ofertado de la Letra a 77 días superó el monto total a adjudicar, para realizar la adjudicación se aplicó un factor de prorrateo del orden de 84,14%, por lo que el monto total adjudicado para ambos instrumentos asciende a u$s 1947 millones, de los cuales u$s 1500 millones corresponden a la Letra a 77 días y u$s 447 millones corresponden a la Letra a 168 días", especificó Finanzas.

La liquidación de ambas letras será el próximo lunes 30 de enero, día en que vencen u$s 1300 millones del programa de Letes en dólares, por lo que el incremento neto del programa será de u$s 647 millones.

Tal como fuera anunciado previamente, el precio de suscripción de las letras licitadas fue de u$s 993,71 por cada u$s 1000 para el instrumento de más cor to plazo, lo cual representa una tasa nominal anual de 3%; y de u$s 985,04 por cada u$s 1000 para la Letra a 168 días, que representa una tasa nominal anual de 3,3%.