El Gobierno anuncia las nuevas tarifas de electricidad con subas promedio de 30%

El ministro de Energía, Juan José Aranguren, se prepara para ser hoy el protagonista del día. Es que a las 11.30 anunciará en el microcine del Ministerio de Hacienda el porcentaje de aumento en las tarifas de electricidad y, más tarde, participará de la firma de la adenda al convenio laboral de los petroleros para yacimientos no convencionales.

Aranguren comunicará en conferencia de prensa las tarifas de luz que terminó de definir entre la semana pasada y ayer junto al Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y los dos vicejefes de Gabinete, Mario Quintana y Gustavo Lopetegui. La participación en la negociación de los ex CEOs de Farmacity y LAN no es casual: son los "ojos" y la "inteligencia" del presidente Mauricio Macri, que expone de esta manera su preocupación por el impacto que pueda generar este aumento de cara al proceso electoral.

Los nuevos precios surgen del análisis de lo expuesto en la audiencia pública que se realizó el 28 de octubre en el Teatro de la Ribera y se aplicarán desde mañana. En la cartera que maneja el ex Shell evitaron adelantar la información y las distribuidoras Edesur y Edenor afirmaron que se van a enterar hoy mismo.

Una de estas empresas aseguró que en los próximos meses las facturas llegarán con un "mix": en donde los medidores se leyeron en estos días se cobrará en febrero con la tarifa vieja y los que se midan en febrero se facturarán en marzo con una mezcla de los precios antiguos para enero y los actualizados para febrero. Ya que la facturación es bimestral y se divide por dos para que no sea tan abultada, el impacto absoluto se producirá en las boletas que se paguen a fines de abril. Es por eso que un operador del sector dice que es "imposible" que el aumento que perciben las empresas se produzca efectivamente en febrero. Y pese a que la convocatoria de Aranguren señala que informará el nuevo cuadro tarifario, esta fuente aseguró que solamente dará a conocer los precios, pero generalmente son las empresas las que tienen que generar posteriormente el cuadro y entregarlo a Energía para que lo aprueben.

El presidente de Edenor, Ricardo Torres, quiere un incremento del 31% promedio ahora y un 15% más en el futuro. El gerente general de Edesur, Juan Carlos Blanco, solicitó aumentos del 17% para pequeños consumidores residenciales y del 49% para industrias, con promedios cercanos al 30%.

Los precios de la electricidad también repercuten en el esfuerzo oficial para achicar el déficit fiscal y demandarán la atención del ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne. Es que el 70% del total de los subsidios del Estado Nacional corresponde al sector energético. La intención del Gobierno es que ese porcentaje sea de un 53%, en un sendero decreciente hasta fines de 2019. Según la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), en 2016 las transferencias corrientes al sector energético habían crecido un 18% en el acumulado hasta noviembre ($ 151.463,1 millones), muy por debajo de la inflación pero con grandes diferencias entre los beneficiarios (66% menos para el Fondo Fiduciario para el Subsidio a los Consumos Residenciales de Gas y 141% más para las empresas que participan del Plan Gas).

La tarifa al consumidor final de la electricidad integra las remuneraciones a la distribución (35%), la generación (45%) y el transporte (20%). Para el físico Martín Pochtaruk, el impulso que se le quiere imprimir a las energías renovables favorecería una baja en los costos de generación. "Las licitaciones de las rondas 1 y 1.5 de RenovAr tienen un precio promedio ponderado de u$s 62 MWh, mientras que el gas cuesta u$s 80 MWh y el petróleo importado u$s 200 MWh", señaló.