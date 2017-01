El Gobierno acordó con petroleras y aumentan hoy los combustibles

Después de intensas negociaciones, que finalizaron cerca de las 19, el Gobierno y las empresas petroleras alcanzaron ayer un acuerdo para hacer converger el precio sostén del barril criollo de petróleo a niveles internacionales hacia mediados de año.

De esta forma, también se allanó el camino para el incremento de 8% en los combustibles, que regirá desde las 0 horas de hoy, según fuentes oficiales. La suba se venía demorando desde el fin de semana. "Es el aumento más anunciado del mundo pero surgen cosas que lo postergan", bromeó un importante ejecutivo el martes en Casa Rosada.

Será el único aumento de las naftas y el gasoil en el primer trimestre del año y se estableció que, a partir de abril, los precios de los combustibles se ajustarán en la primera semana de cada trimestre calendario (restan abril, julio y octubre).

"Cada trimestre las compañías estarán habilitadas a trasladar a los surtidores los precios internacionales y la potencial variación en el tipo de cambio", aseguró el ministro de Energía y Minería de la Nación, Juan José Aranguren.

Con el incremento que rige desde esta madrugada, el litro de nafta súper de YPF pasa de $17,08 a $18,44 en la Ciudad de Buenos Aires. La premium, en tanto, irá de los $19,30 actuales a $20,82.



Shell, por su parte, vendía la nafta súper a $ 17,48 y quedará en $ 18,85. La premium pasa de $ 19,98 a $ 21,57.

Según algunas versiones, el acuerdo se había empantanado desde la mañana, pero fuentes empresarias afirmaron que se habían reunido para hablar y no para firmar al principio del día. Lo suscribieron todas las compañías refinadoras (con YPF, PAE y Shell a la cabeza, entre otras) pero lo rechazaron cuatro productoras de crudo pesado, que representan apenas un poco más del 10% del mercado, en cálculos oficiales. Esas empresas no están convencidas de la velocidad planteada para el descenso del barril criollo.

Un operador del sector señaló que una de esas compañías que no firmaron pertenece a un importante grupo industrial. Este diario se comunicó con sus voceros, que no confirmaron la información.

"Me hubiese gustado que firmaran todos. Queremos respetar en la mayor medida posible la libertad del mercado. Así como la semana pasada se terminaron con 15 años de retenciones de la exportación de petróleo crudo y derivados, estamos convencidos de que si se deja actuar al mercado los precios en el país van a bajar. Necesitamos más competencia en Argentina", lamentó Aranguren.

El sostén para el crudo local es un subsidio que habilita a las empresas a cobrar por encima de los niveles mundiales y se había implementado para incentivar la producción en el país y evitar importaciones y despidos, frente al derrumbe del precio del petróleo. La diferencia, al momento es de 4 dólares, ya que el barril de crudo Brent cerró ayer en u$s 55,24 y el punto de partida para el petróleo crudo tipo Medanito que sostendrá el Gobierno es de u$s 59,40.

El entendimiento prevé bajas de entre 70 y 80 centavos de dólar cada mes hasta quedar fijo a u$s 55 en julio, cuando se alcance, en teoría, la paridad con el mercado, ya que distintos analistas estiman que el precio del petróleo oscilará entre los u$s 55 y u$s 60 por barril durante este año.

El crudo de tipo Escalante, que se produce en el Golfo San Jorge, Chubut, arrancará en u$s 48,30 y tendrá bajas promedio de 20 centavos de dólar por mes hasta fijarse a u$s 47 desde julio.

No obstante, Aranguren aclaró: "Si en algún momento el precio local queda por debajo del internacional del crudo Brent, pasados diez días queda suspendida la vigencia de este acuerdo".