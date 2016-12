El 37% de los argentinos piensa que habrá segunda oportunidad para blanquear

Una amplia mayoría de las respuestas a una encuesta sobre el blanqueo entre empresarios, el 78%, indicó que el sinceramiento fiscal será exitoso. Sin embargo, se vio una postura escéptica ya que el 56% cree que, o bien quien no lo haga no recibirá sanciones (19%) o bien tendrá otras oportunidades de regularizar (37%). No obstante ello, un 44% considera que, finalmente, saldrá más caro si no se adhiere. El 54% de quienes miran al blanqueo manifiesta cierto temor por eventuales filtraciones de información que puedan producirse por parte de funcionarios; y un 69% cree que son insuficiente para los contribuyentes cumplidores los beneficios que establece el régimen de Sinceramiento, según la encuesta de KPMG entre 80 ejecutivos de empresas.

Si bien existe una visión mayoritaria de que el régimen de sinceramiento resultará exitoso, un 72% de los encuestados considera que la recaudación del Impuesto a las Ganancias y la de Bienes Personales post blanqueo será mayor pero no significativamente.

Otra visión de los encuestados indica que el 79% cree que el sistema tributario actual no es funcional para bajar la alta informalidad económica de la Argentina. "Esta visión permite interpretar que quienes adhieran al sinceramiento no necesariamente interrumpirán la futura generación de ingresos informales. Es un aspecto clave a tener en cuenta ya que sin un sistema tributario funcional a ampliar la base de contribuyentes y a bajar la informalidad económica, los avances que puedan hacerse desde un régimen de blanqueo pueden no ser efectivos como se pretende", dijo Fernando Quiroga Lafargue, socio de KPMG y responsable del sondeo.

En la encuesta, los ejecutivos de sectores productivos y de servicios del país, como el automotriz, agropecuario, construcción, financiero, tecnológico, comunicaciones y turismo, respondieron sobre el impacto en los negocios del actual sistema tributario y la eficiencia de la justicia nacional y provincial en materia impositiva. El resultado dio que el Impuesto a los Ingresos Brutos es el gravamen que más influye en los precios de la economía.

Hay un reconocimiento entre los CFOs y responsables de impuestos de las empresas de que el sistema tributario argentino incide negativamente en la toma de decisiones de financiamiento y en la evaluación de nuevos proyectos de inversión.

Mayoritariamente las empresas señalan que el Impuesto a los Ingresos Brutos es el gravamen que más afecta la conformación de los precios por su incidencia creciente en los costos. En segundo lugar se encuentra el Impuesto a las Ganancias. Ambos influyen fuertemente en la determinación de precios de productos y servicios. Ingresos Brutos produce una fuerte distorsión que afecta a todas las etapas productivas ya que cada fase de producción acumula el impuesto pagado en la instancia anterior. Este aspecto aún no ha sido identificado por los ciudadanos que no advierten que las subas significativas de la tasa del impuesto provincial dificultan aún más el acceso a bienes y servicios, dijo KPMG.

En cuanto a Impuesto a las Ganancias, tiene un carácter distorsivo al no aceptarse el ajuste por inflación. La encuesta señala que la provincia de Buenos Aires, la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Córdoba, en ese orden, son las jurisdicciones donde más los impuestos son determinantes en los precios. En el cuarto lugar aparecen las provincias de Santa Fe y Misiones, a pesar de que ésta última tiene un menor desarrollo económico, indicó KPMG

Sobre las perspectivas impositivas para 2017, los encuestados pronosticaron en un 52% que habrá igual presión fiscal que en 2016; y un 47% que será mayor; mientras que solo 1% piensa en una disminución.